Nacionalni CERT: Prijava kibernetičkih napada putem platforme PiXi više je od zakonske obveze

CARNET i NCSC-HR pokrenuli su kampanju za podizanje svijesti o Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti te važnosti pravodobne prijave incidenata putem specijalizirane platforme PiXi

CARNET-ov Nacionalni CERT je u suradnji s Nacionalnim centrom za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR) pokrenuo informativnu kampanju s ciljem podizanja svijesti o obvezama koje proizlaze iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Glavni naglasak kampanje stavljen je na važnost pravodobne prijave kibernetičkih incidenata putem specijalizirane digitalne platforme PiXi.

Strog zakonski okvir

Kibernetički napadi postali su svakodnevna prijetnja organizacijama u javnom i privatnom sektoru, a njihove posljedice mogu uključivati izravne financijske gubitke, narušavanje poslovnog ugleda te potpuni prekid poslovanja. Osim toga, uspješni napadi ugrožavaju osjetljive podatke i kontinuitet usluga, zbog čega su primjena sigurnosnih mjera i brza reakcija ključni za jačanje otpornosti cjelokupnog domaćeg kibernetičkog prostora, ističe se u kampanji.

Prema odredbama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, kategorizirani ključni i važni subjekti imaju jasne zakonske obveze u slučaju sigurnosnih prijetnji. Oni su dužni bez odgode prijaviti svaki kibernetički incident koji uzrokuje ili bi mogao uzrokovati ozbiljan poremećaj u pružanju njihovih usluga. Zakon nalaže slanje ranog upozorenja u roku od 24 sata, dok se početna obavijest mora podnijeti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o incidentu.

Sustav PiXi osmišljen je kako bi subjektima omogućio jednostavnije ispunjavanje tih zakonskih obveza, ali i izravan pristup stručnoj podršci nadležnog CSIRT-a. Kroz prijavu incidenta na ovoj platformi, organizacije mogu brzo dobiti operativne savjete i smjernice za ublažavanje nastale štete, čime se izravno štiti njihovo poslovanje.

Doprinos zajedničkoj sigurnosti

Razmjena informacija o prijetnjama putem platforme PiXi ima i širi društveni značaj jer pridonosi bržem upozoravanju drugih subjekata te boljem prepoznavanju općih trendova kibernetičkih napada. Organizatori kampanje stoga ističu kako prijava incidenata nije samo administrativna ili zakonska obveza, već važan doprinos zajedničkoj zaštiti koji pomaže u stvaranju jasnije slike o prijetnjama i bržoj reakciji nadležnih tijela.

U sklopu ove inicijative, CARNET-ov Nacionalni CERT uputio je poziv kategoriziranim subjektima da kibernetičke incidente prijavljuju putem platforme PiXi čak i u situacijama kada to ne ulazi u domenu njihove stroge zakonske obveze. Takve dobrovoljne prijave, prema navodima pokretača kampanje, pridonose dodatnom jačanju sigurnosti i otpornosti nacionalnog kibernetičkog prostora.