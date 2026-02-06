Phishing i dalje najveća online sigurnosna prijetnja u Hrvatskoj, raste broj incidenata

Tijekom prošle godine zabilježeno je 1.513 kibernetičkih incidenata, dok porast broja prijava od 35,9% pokazuje i veću svijest građana o kibernetičkoj sigurnosti, zaključak je Nacionalnog CERT-a

Sandro Vrbanus petak, 6. veljače 2026. u 17:51

Objavljen je Godišnji izvještaj Nacionalnog CERT-a za 2025. godinu, koji ističe da je ta institucija tijekom protekle godine zabilježila ukupno 1.513 kibernetičkih incidenata, što predstavlja povećanje od oko 35,9% u odnosu na 2024. godinu. Broj obrađenih incidenata odnosi se isključivo na one za koje je Nacionalni CERT zaprimio prijavu ili ih je otkrio vlastitim aktivnostima.

Phishing, sextortion i ostale prevare

Najzastupljeniji tipovi incidenata u protekloj godini bili su phishing napadi (32%), neželjene poruke (19%), ostale vrste financijski motiviranih prijevara (18%) te napadačka infrastruktura (12%).

Phishing napadi i dalje su, dakle, vodeći tip incidenata, što je u skladu s trendovima iz prethodnih godina. Najizraženija promjena zabilježena je u kategoriji "Ostale vrste financijski motiviranih prevara", gdje je broj incidenata porastao s 12 na 277. Riječ je o incidentima poput sextortion prijevara, lažnih internetskih trgovina, "work from home" i investicijskih prevara.

Najveći porasti broja incidenata zabilježeni su u svibnju i rujnu 2025. godine. Svibanjski porast povezan je s povećanim brojem phishing kampanja, među kojima su najčešće prijavljivane kampanje koje imitiraju odvjetnička društva s malicioznim privitcima, kampanje koje oponašaju sustav e-Dozvola te smishing kampanje usmjerene na preuzimanje kontrole nad WhatsApp računima korisnika.

Razlog povećanog broja incidenata u rujnu također su bile phishing kampanje, a posebno su se isticale one koje su imitirale HZZO i Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i kampanje kojima su građani dovođeni u zabludu da su ostvarili dobit trgovanjem kriptovalutama, pri čemu su napadači oponašali agente trgovačkih platformi ili financijskih institucija.

Ukupan zbroj zabilježenih botova prema tipu zlonamjernog sadržaja tijekom 2025. godine iznosi 126.098, što predstavlja smanjenje od 33,37% u odnosu na 2024. godinu. Cijeli izvještaj moguće je pronaći na stranicama CERT-a.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi