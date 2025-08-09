Samsung dodaje detekciju imitacije glasa u One UI 8

Korisnici One UI-a 8 u Južnoj Koreji dobivaju sigurnosnu značajku detekcije imitacije ljudskog glasa. Očekuje se da će uskoro stići i na druga tržišta

Samsung u One UI 8 dodaje novu sigurnosnu značajku koja bi trebala detektirati imitaciju ljudskog glasa, što bi moglo biti korisno kod prevara u kojima napadači koriste AI kako bi se lažno predstavili kao član obitelji ili bliska osoba u nevolji.

Naime, tijekom razgovora s nepoznatim brojem, sustav će automatski detektirati i analizirati glas. Ako prepozna da je glas generirani, mobitel će početi vibrirati i oglasiti upozorenje, čak i kada korisnik ne gleda u ekran. Postojat će dvije razine obavijesti, „sumnjivo“ i „otkriveno“, pri čemu će ova druga predstavljati potvrdu da je riječ o imitaciji glasa.

Za sada je ova značajka isključivo dostupna u Južnoj Koreji i trenirana je na podacima tamošnje Nacionalne policijske agencije i Nacionalnog instituta za znanstvena istraživanja. Očekuje se da će Samsung u suradnji s agencijama iz drugih zemalja proširiti podršku i na druge jezike.