Samsung zabranio korištenje AI alata za generiranje

Tvrtka Samsung imala je nedavno problema s curenjem vlastitih tajnih poslovnih podataka, tako da je na snazi novo pravilo - nema korištenja popularnih AI alata kao što su ChatGPT, Google Bard i Bing iz sigurnosnih razloga. Samsungovi inženjeri koristili su ChatGPT tijekom obavljanja određenih zadataka i rješavanja problema u odjelu za razvoj poluvodiča. I dok su zaposlenici s veseljem prihvatili ideju da umjetna inteligencija rješava probleme umjesto njih, napravili su i veliku pogrešku.

Poslovne tajne nisu više tajne

Naime, unijeli su strogo povjerljive podatke u ChatGPT i time zapravo prekršili odredbe o tajnosti. U alat su unijeli izvorni kod za novi program i bilješke s internih sastanaka. Problem nije samo u tome što su ti podaci izašli iz tvrtke, već što su ubačeni u alat koji sve unesene podatke koristi za učenje umjetne inteligencije. U praksi to znači da su sve poslovne tajne koje su Samsungovi inženjeri ubacili u ChatGPT u rukama vlasnika tog alata, tvrtke OpenAI.

I druge velike tvrtke zabrinute

Samsung nije jedina velika tvrtka koja je izrazila zabrinutost zbog ove tehnologije. U veljači, samo nekoliko mjeseci nakon što je OpenAI-jeva chatbot usluga izazvala veliki interes, neke banke s Wall Streeta, uključujući JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. i Citigroup Inc., zabranile su ili ograničile upotrebu ove tehnologije.

Nova pravila Samsunga zabranjuju korištenje generativnih AI sustava na kompjutorskim računalima, tabletima i telefonima zaposlenika, kao i na internim mrežama.

Samsung je zamolio zaposlenike koji koriste ChatGPT i druge alate na osobnim uređajima da ne šalju nikakve informacije vezane uz tvrtku ili osobne podatke koji bi mogli otkriti njegovo intelektualno vlasništvo. Upozorava se da bi kršenje novih pravila moglo rezultirati otkazom.