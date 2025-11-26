Stiže Crni petak, stoga "Budimo realni"

Hrvatska udruga banaka upozorava na porast internetskih prijevara uoči Crnog petka i pokreće nacionalnu kampanju o kibernetičkoj sigurnosti "Budimo realni"

Sandro Vrbanus srijeda, 26. studenog 2025. u 12:38

Uoči Crnog petka, razdoblja kada tradicionalno raste broj internetskih kupovina, ali i pokušaja online prijevara, Hrvatska udruga banaka (HUB) upozorava na sve sofisticiranije oblike krađe osobnih i kartičnih podataka. Prevaranti upravo u danima najvećih sniženja pojačavaju aktivnosti, ciljajući korisnike lažnim ponudama, oglasima i internetskim trgovinama koje izgledaju uvjerljivo – ali služe isključivo prikupljanju i zlouporabi osobnih podataka.

Lažne trgovine, oglasi i nagradne igre

Zbog porasta pokušaja prijevara i znatno većeg broja lažnih internetskih oglasa i web trgovina koji se svake godine pojavljuju uoči svjetskog shop vikenda važno je provjeriti vjerodostojnost oglasa koji privlače na iznimno povoljnu online kupovinu, ali i istovremeno izlažu zloupotrebi i neovlaštenom uzimanju osobnih podataka.

Svake godine uoči najvećeg globalnog shopping vikenda bilježi se znatan porast lažnih internetskih oglasa i na društvenim mrežama, posebno onih koji nude “nevjerojatne popuste” – HOT SALE, 80% OFF, Discount Sale i slično. Sve češće prevaranti kreiraju i lažne trgovine hrvatskih brendova u kojima oglašavaju totalnu rasprodaju zbog zatvaranja ili promjene asortimana. Takvi oglasi često vode na lažne web stranice čija je svrha isključivo krađa podataka. Kupci najčešće ne dobiju proizvod, a ukradeni podaci kasnije se koriste za neovlaštena terećenja na drugim internetskim trgovinama.

Građanima se savjetuje da prije kupnje dobro provjere internetsku trgovinu, uključujući i iskustva drugih korisnika, te da podatke o kartici unose samo na sigurnim i pouzdanim stranicama. Ako postoji i najmanja sumnja, vjerodostojnost trgovine mogu provjeriti putem servisa: https://iffy.cert.hr/

"Budimo realni"

Kako bi građanima pružila konkretne informacije i smanjila broj žrtava prijevara, HUB je uz podršku MUP-a i CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a pokrenuo kampanju "Budimo realni" posvećenu odgovornom ponašanju na internetu.

Kroz TV spotove i edukativnu internetsku stranicu www.budimorealni.hr, kampanja prikazuje stvarne primjere najčešćih oblika prijevara – od lažnih stranica banaka i phishing poziva do romantičnih i investicijskih prijevara. Glavno lice kampanje je glumac Hrvoje Kečkeš, koji u ulozi "susjeda heroja" uz prepoznatljivu frazu "Budimo realni" upozorava na situacije u kojima prevaranti koriste povjerenje i brzopletost građana.

"Digitalno okruženje donosi brojne prednosti, ali i nove oblike rizika. Želimo građanima pokazati da oprez ne znači nepovjerenje, nego svijest o tome kako prepoznati sumnjive situacije i reagirati na vrijeme. Budimo realni, prijevara se može dogoditi svakome, ali se uz dozu pažnje može i spriječiti"!, izjavila je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi