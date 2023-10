Što uraditi ako vam netko kreditnu karticu "kompromitira" nakon online kupnje?

Najveći strah kod online kupnje je da nam kartica bude "kompromitirana". Što to točno znači i što moramo učiniti ako nam se to dogodi? Ovdje ćemo pojasniti i podsjetiti na neke stvari u vezi zaštite kreditne kartice. Podijeliti ću vlastito iskustvo situacije u kojoj sam se našla kada je moja kartica bila kompromitirana i naprosto "planula".

Smatram da više ništa na svijetu nije potpuno sigurno i koliko god vjerujemo da smo se osigurali, ne možemo biti sto posto sigurni da je to doista tako. Netko će reći "evo je opet otkriva toplu vodu". Nije mi to namjera, ali želim vas potaknuti na razmišljanje i podsjetiti na to da bez obzira koliko smo opušteni treba biti na stalnom oprezu kada svoju kreditnu karticu koristima bilo online ili u fizičkom obliku. U takvom vremenu živimo u kojem nam je sve puno lakše platiti online. Tko je više voljan plaćati gotovinom ako se može nešto platiti karticom? Posebno od kad smo uveli euro kao platežnu valutu. Često nam u trgovinama kažu "nemojte mi te sitne davati" ili "imate prekrupne novčanice od 200 ili 500 eura i ne mogu vam vratiti kusur". Još uvijek je to problem, i tada nas zaista spašava kreditna kartica.

Nekada je postojao minimum kupnje na kartici, a sada možete platiti i 1 euro karticom. I tako onda na kraju mjeseca možete skupiti po 50-100 ili više raznih transakcija, pa kako onda biti siguran da niste oštećeni. Nema druge metode nego stalna kontrola svih svojih izvoda kako bi bili sigurni da vam kartica nije kompromitirana odnosno da nitko ne "prčka" po vašoj kartici. Postoje "kulturni lopovi" koji vam uzmu samo 1-2 eura pa vam se to ne čini puno ili vam je možda neprimjetno na izvodu, ali oni to rade tisućama ljudi pa je njihova zarada velika.

Banke sve više pomažu oko tog problema unapređujući sustave i aplikacije za online bankarstvo, pa već neko vrijeme možete dobiti poruku od banke svaki puta kada je vaša kartica korištena. Primjerice, prema preporukama Erste banke za sigurniju online kupnju savjetuje se korištenje kreditne kartice, a ne debitne. Poručuju: "Kada plaćate kreditnom karticom potrošeni iznos se ne skida odmah s vašeg računa, već je na neki način zajam kartične kuće prema vama. Sve malverzacije ili sumnjive troškove možete odmah uočiti na izvatku dok novci još nisu prebačeni s vašeg računa. Kartične kuće imaju svoje stroge sigurnosne standarde protiv zlouporaba. Debitne kartice su najčešće meta hakerima jer predstavljaju direktan i najbrži način da pristupe računu isprazne ga. S obzirom na to da su novci već u njihovim džepovima, bit će vam gotovo nemoguće naknadno povratiti sredstva".

Što se u stvari događa kada vam je kartica kompromitirana?

Kada je vaša kreditna kartica kompromitirana, to znači da netko koristiti podatke o vašoj kreditnoj kartici, dobiva pristup i koristi vašu karticu za neodobrene transakcije. Ovaj neovlašteni pristup može se dogoditi na različite načine, uključujući "hakiranje", povrede podataka, krađu identiteta ili fizičku krađu vaše kartice. Ovom prilikom ću pisati o situaciji kada ste dali podatke s vaše kreditne kartice trgovcu prilikom kupnje, a on ih je navodno legalno "prodao" trećoj strani (više detalja navodim u dijelu teksta s opisom vlastitog iskustva zloupotrebe podataka s kartice). Evo što se nakon toga događa:

Pojavljuju se neovlaštene i nepoznate transakcije: Pojedinac ili subjekt koji je kompromitirao vašu karticu koristi je za neovlaštene kupnje, podizanja gotovine ili druge transakcije. Ove se transakcije odvijaju bez vašeg znanja ili pristanka. trebali biste redovito pregledavati izvode svoje kreditne kartice, bilo online ili putem izvoda poštom, kako biste provjerili postoje li nepoznata ili neovlaštena terećenja.

Stižu vam upozorenja ili obavijesti: U nekim slučajevima možete primiti upozorenje ili obavijest od izdavatelja vaše kreditne kartice ili banke o sumnjivim aktivnostima na vašoj kartici. Ta upozorenja mogu uključivati e-poštu, tekstualne poruke ili telefonske pozive. Naravno da takve poruke mogu izgledati kao spam poruke, ali ipak ih shvatite ozbiljno i nemojte reagirati unoseći svoje podatke u takvim email porukama nego nazovite vašeg bankara i recite mu što ste dobili pa neka vam on još potvrdi da li je poruka upozorenja stvarna ili je spam. Ako izdavatelj vaše kreditne kartice otkrije sumnjivu aktivnost na vašem računu, on će vas hitno kontaktirati kako bi potvrdio transakcije ili vas obavijestio o potencijalnoj prijevari. Oni također mogu privremeno zamrznuti ili ograničiti vašu karticu iz sigurnosnih razloga.

Što odmah napraviti ako primijetite sumnjive transakcije?

Obratite se izdavatelju svoje kreditne kartice: Nazovite broj korisničke službe na poleđini vaše kreditne kartice ili posjetite web stranicu izdavatelja kako biste prijavili sumnju na kompromitaciju. Obavijestite ih o situaciji i navedite sve pojedinosti o neovlaštenim transakcijama ili sumnjivim aktivnostima. Oni će vas voditi kroz sljedeće korake.

Zatražite zamjenu kartice: Zamolite izdavatelja kreditne kartice da poništi vašu ugroženu karticu i izda novu s drugim brojem kartice. Trebali biste aktivirati novu karticu i uništiti kompromitiranu. To će spriječiti sve daljnje neovlaštene naplate na vašem računu.

Pravna i financijska zaštita: Izdavatelji kreditnih kartica obično imaju pravila za zaštitu vlasnika kartica od odgovornosti za neovlaštene troškove, pod uvjetom da odmah prijavite problem. Vaša odgovornost za neovlaštene troškove obično je ograničena zakonom.

Preventivne mjere: Nakon kompromitiranja vaše kartice, važno je poduzeti korake za poboljšanje sigurnosti svoje kartice i smanjiti rizik od budućih takvih situacija. To može uključivati promjenu PIN-a, postavljanje upozorenja o prijevari ili čak zamrzavanje vaših kreditnih aktivnosti.

Iz toga proizlazi da kada izdavatelju svoje kreditne kartice prijavite sumnjive transakcije, on će pokrenuti istragu. Ovisno o svojim pravilima, mogu izdati novu karticu s drugim brojem i poništiti neovlaštene troškove. Možda ćete morati potpisati izjavu pod prisegom ili dostaviti dodatnu dokumentaciju koja će poduprijeti vaš zahtjev.

Što napraviti nakon izdavanja nove kartice i poništenja stare?

Promijenite PIN na aplikaciji: ako svom računu kreditne kartice pristupate putem interneta, odmah promijenite svoj PIN kako biste spriječili neovlašteni pristup treće strane vašem računu.

Razmislite o zamrzavanju kredita i dozvoljenih limita: ako sumnjate da su vaši osobni podaci u opasnosti, možete zatražiti zamrzavanje kredita od svoje banke. To će svima, uključujući i vas, otežati otvaranje novih bankovnih računa dok ne ukinete zamrzavanje.

Revidirajte sigurnost svojih osobnih podataka: Poduzmite korake kako bi još bolje osigurali svoje osobne podatke. Budite oprezni pri dijeljenju osjetljivih podataka online i offline. Koristite jake, jedinstvene lozinke za svoje račune i razmislite koliko vam je sigurno koristiti "upravitelja lozinki".

Pratite svoj račun: Kontinuirano pratite izvode svoje kreditne kartice i svoj mrežni račun radi novih neovlaštenih transakcija. Budite oprezni zbog bilo kakve neobične aktivnosti i odmah je prijavite izdavatelju svoje kreditne kartice.

Ostanite informirani: ostanite informirani o zlouporabi kartica i osobnih podataka prateći vijesti. Možda niste jedini kojima se to dogodilo. Ako saznate da je tvrtka/banka s kojom poslujete pretrpjela neki hakerski napad i povredu podataka, budite posebno oprezni u nadziranju svojih računa kod njih i razmislite o promjeni lozinki.

Moje iskustvo

Ja sam prije četiri godine doživjela kompromitaciju na mojoj kreditnoj kartici, što je u mome slučaju bilo teže jer je ta kartica pripadala tvrtki za koju sam radila. Poslodavci su od mene tražili da većinu službenih uredskih potreba plaćam kreditnom karticom uključujući i one koji su online. Znači sve što se moglo tako platiti pa nisam baš ni imala izbora u zaobilaženju tog načina plaćanja. Svejedno sam bila jako oprezna pa nisam kupovala u nekim čudnim i nepoznatim web trgovinama. Tako sam jedan dan naručila nove mobitele direktno od proizvođača preko webshopa, što mi se činilo najsigurnije. Nakon kupnje su me nazvali na telefon jer su htjeli provjeriti moje podatke pa sam im izdiktirala moj broj kartice. To su radile i druge tvrtke posebno američke za iznose iznad 1000 dolara, pa mi nije bilo ništa sumnjivo. Mobiteli su uredno stigli i trošak je korektno bio naplaćen tako da se sve činilo prilično uspješno. Međutim, u roku od mjesec dana nakon te kupnje počela su mi stizati pisma poštom i emailom s potvrdama registracije na neke, meni nepoznate, organizacije. Tako sam se "odjednom" učlanila u fitness klub u New Yorku, osigurala sam kuću u Americi koju nemam, uplatila sam neko nepoznato životno osiguranje, članstvo u teniskom klubu i slične aktivnosti. I svi su mi se zahvalili na članstvu i dali mi neki popust za prvih par mjeseci članstva. Odjednom se "nakotilo" oko 15-tak transakcija u rasponu od 5 do 30-tak eura svaka.

Odmah sam nazvala trgovinu od koje sam kupovala mobitele i oni su se "ogradili" rekavši da nemaju s time ništa i da mi se to vjerojatno dogodilo jer sam možda dala "privolu" za dijeljenje podataka s trećim stranama. Naravno da nisam dala privolu i oni to nemaju nigdje "crno na bijelo", ali oni su se tako ogradili i kada sam ih nazvala samo su me prebacivali s jednog telefona na drugi. I ti razgovori, i čekanja, su trajali i trajali. Očito su igrali psihološku igricu odustajanja. Ali ja sam bila uporna.

Naravno da sam se odmah obratila izdavatelju kartice koji je trenutno karticu blokirao. Poslala sam im izvod s računa i označila transakcije koje su ispravne a i one koje nisu. U istom momentu sam obavijestila i voditelje odjela financija moje tvrtke. Svi su jako brzo i dobro reagirali jer očito njima to nije bio prvi put kao meni, ali sam tako neko vrijeme ostala bez kartice dok nisu poslali novu.

Ja sam nazvala većinu od tih tvrtki kako bih saznala od kud im moji podaci, zašto su bez odobrenja obavljali transakcije i zahtijevala da me izbrišu iz svojih baza klijenata. I svi su imali slične i uigrane odgovore. Rekli su mi da su oni podatke legalno dobili i da se imam pravo "predomisliti" i otkazati navodno članstvo i da će oni to za mene rado napraviti ako pošaljem zahtjev. Dakle, još i to maltretiranje. Oni se ponašaju kao da su renomirane tvrtke koje cijene svoje klijente, hvale se brojem članova i još su me uvjeravali da ostanem kod njih učlanjena. Nisam mogla vjerovati da tako nešto postoji. Hajde da je to neka "fake" tvrtka potpuno izmišljena za koju nemate nikakve podatke u poslovnim bazama, nego se oni još hvale dugoročnim postojanjem i velikim brojem članova, a čak imaju i uredne web stranice i djelatnike koji se javljaju na telefon. Potpuna šminka. Isto tako oni su se pravno zaštitili na način da se njima usluga može otkazati u roku mjesec dana pa time nema obaveza i ne možete ih tužiti. Sve izgleda legalno, a ako ne primjetite nakon mjesec dana te "trakavice" od transakcija onda one postaju prava obveza.

Kako sam ja imala u tom periodu samo jednu transakciju moglo se znati od koga je ta "prodaja trećoj strani došla", ali ako vi imate više transakcija onda ne možete nikoga optužiti jer ne znate tko je od više njih podake prodao i tada ste tek u začaranom krugu. S obzirom na to da su sve te tvrtke bile Američke odmah sam ih prijavila na BBB stranicama na kojima sam našla i komentare drugih koji su doživjeli slično što i ja.

Što je BBB?

BBB je kratica za Better Business Bureau, To je američka neprofitnu organizaciju koja se fokusira na poticanje povjerenja i transparentnosti između poduzeća i potrošača u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Znači ako kupujete nešto od tvrtki iz tih zemalja i želite platiti karticom svakako prije odite na web stranice BBB-a i pročitajte recenzije tvrtki. Smatram da je ovo jako korisno i bila sam u prilici saznati tamo za neke prijevare koje su se dogodile našim tvrtkama kada su kupovali iz Amerike i nakon prijevare su bili nesretni što se nisu prije konzultirali na BBB-u jer je tamo jasno navedeno ako je tvrtka fake ili kada redovito vara kupce. Moram istaknuti da ima jako puno tvrtki koje se predstavljaju kao Američke a nemaju ništa s Amerikom. BBB-ove primarne funkcije uključuju: poslovnu akreditaciju, ocjene i recenzije poslovanja, rješavanje pritužbi, obrazovanje potrošača, praćenje poslovnih praksi i prijavu prijevara. BBB nudi akreditaciju tvrtkama koje ispunjavaju određene standarde pouzdanosti, poštenja i korisničke usluge. Tvrtke se mogu prijaviti za akreditaciju, a ako zadovolje kriterije, dobivaju BBB pečat koji mogu istaknuti na svojim web stranicama i fizičkim lokacijama. Ovaj pečat namijenjen je ulijevanju povjerenja potrošačima. Osim poslovne akreditacije, BBB procjenjuje i izvješćuje o dobrotvornim organizacijama, pružajući informacije donatorima o tome kako te organizacije koriste svoja sredstva. Ovakvih sličnih organizacija ima diljem Europe pa vrijedi truda pronaći ih i kontaktirati.