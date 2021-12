Suradnja Della i Amazona: predstavljen novi sustav javnog clouda koji štiti kupce od ransomwarea

Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS donosi tehnologiju javnog clouda koja pruža brzo i jednostavno rješenje za osiguravanje, izolaciju i povratak podataka nakon ransomware napada. Sustav je moguće nabaviti u sklopu AWS Marketplace platforme, štiteći podatke kupaca tijekom kupovine online

Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS donosi višeslojnu zaštitu modernog pristupa koja korisnicima omogućava lako vraćanje normalnom radu nakon cyber napada. Naime, sustav funkcionira tako da pomiče kritičke podatke s mjesta napada na logičkom i fizičkom nivou izolirajući ih kroz sigurni i automatizirani zračni prostor. Za razliku od standardnih rješenja za povrat podataka, ovaj zračni prostor zaključava sučelja za upravljanje, prilikom čega zahtjeva zasebne sigurnosne korisničke podatke te multi-factor autentifikaciju za pristup.

„Danas, podaci predstavljaju pravo strateško bogatstvo, a njihova zaštita od ransomwarea i drugih oblika kibernetičkih napada ključna je organizacijama kako bi donosile informirane odluke za poslovanje i ostvarile napredak u današnjoj digitalnoj ekonomiji. Zajednički u partnerstvu s AWS-om, sada smo korisnicima omogućili posebno rješenje za pitanje kibernetičke sigurnosti koje može izolirati kritične podatke za poslovanje od napada pomoću virtualnog trezora na temelju zračnog prostora. To će svakako pomoći organizacijama smanjiti rizik i pouzdano zaštititi podatke nakon napada koji uspiju probiti različite digitalne barijere“, izjavio je David Noy, potpredsjednik Odjela za product management zaštite podataka, Dell Technologies.

Prema Global Data Protection Index istraživanju iz 2021 koje je provela tvrtka Dell na temu zaštite podataka u IT infrastrukturi, gdje je sudjelovalo 1000 međunarodnih sudionika koji predstavljaju ključne dionike i donositelje odluka u IT sektoru, otkriveno je kako čak 67% ne vjeruje da su svi njihovi podatci zaštićeni u slučaju sigurnosnog proboja. Jedan od dobrih primjera kako smanjiti ovu razinu nepovjerenja je upravo Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS.

Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS moguće je nabaviti na AWS Marketplace platformi, digitalnom katalogu s tisućama popisa softvera neovisnih dobavljača kako bi se pojednostavilo pronalaženje, testiranje, kupnja te implementacija softvera koji djeluje na AWS-u. Portfelj tvrtke Dell za zaštitu podataka na ovoj platformi može se odmah početi koristiti nakon kupnje brzim pristupom.

„Njegujemo čvrste odnose s globalnim tehnološkim stručnjacima poput tvrtke Dell Technologies i AWS-a, čime osiguravamo da naš rad u cloud tehnologijama uvijek ostane siguran, zaštićen i funkcionalan. Upotrebom moćnih cloud & cyber recovery rješenja stvaramo osjećaj sigurnosti kako su naši podatci temeljito zaštićeni od vrlo destruktivnih kibernetičkih prijetnji kao što su ransomware napadi, što podiže našu digitalnu otpornost i omogućuje operativnu učinkovitost“, dodao je Mark Vudrag, izvršni generalni menadžer, Global Technology Services, Commonwealth Bank of Australia.