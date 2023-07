Umjesto američkoj vojsci, mailovi odlaze saveznicima neprijatelja – zbog tipfelera

Do sada su milijuni e-mailova elektroničke pošte iz američkih vojnih krugova završili na krivim mjestima, i to zbog – tipfelera. Otkriva to Financial Times u razgovoru s nizozemskim poduzetnikom Johannesom Zuurbierom, koji je do sada imao ugovor o održavanje nacionalne vršne domene afričke države Mali. Naime, prilično često osobe koje šalju elektroničku poštu na adresu s domenom .mil, propuste utipkati ono središnje "i", pa poruke bivaju proslijeđene na .ml, službenu domenu Malija. Tamo ih "hvataju" serveri spomenutog Zuurbiera.

Jedno slovo čini razliku

Poruke koje tako greškom "cure" kamo ne bi trebale, često sadrže osjetljive podatke, diplomatske dokumente, porezne prijave, detalje o putovanjima visoko pozicioniranih časnika, pa čak i razne lozinke. Tu su i medicinski zapisi, popisi posada na brodovima, ugovori, službeni prigovori protiv osoblja, podaci o istragama i inspekcijama, i slično. Većina poruka ipak je spam, nisu označene nekom od oznaka tajne, ali ipak se u njima nalaze i privatni podaci američkog vojnog osoblja, njihovih obitelji te raznih ugovornih partnera vojske.

Zuurbier o problemu već deset godina upozorava SAD, od vojske pa sve do Bijele kuće, no za sada bezuspješno. Njegova tvrtka prikupila je sve mailove koji su na ovaj način "zalutali" k njima – trenutačno ih je gotovo 117 tisuća, a samo protekle srijede, piše FT, stiglo ih je gotovo tisuću novih.

Mali preuzima kontrolu

Iako su ove poruke za sada na sigurnom, činjenica je da se radi o sigurnosnom problemu, koji će uskoro postati potencijalno još veći. Naime, Mali preuzima natrag upravljanje svojom nacionalnom domenom od Zuurbierove tvrtke, jer im ističe desetogodišnji ugovor. Vladajući u Maliju, pak, diplomatski su saveznici Rusije, glavnog američkog vojnog, obavještajnog i diplomatskog "neprijatelja".

Iz Pentagona su potvrdili da su svjesni ovog problema i shvaćaju ga ozbiljno. Uveli su i zaštitu, kojom mailovi poslani s domene .mil prolaze kontrolu, tj. da njihovi pošiljatelji moraju dodatno potvrditi adrese primatelja, ako se one nalaze izvan njihove vojne domene.

Zuurbier, čija tvrtka vodi i registre nekih drugih afričkih domena (.tk, .cf, .ga, gq), kaže da su još 2013. godine dobivali zahtjeve za registriranjem domena army.ml i navy.ml – koje bi izravno imitirale domene američke vojske i mornarice. Jedno je vrijeme prikupljao i takve poruke, no kaže kako je prestao i posavjetovao se s odvjetnikom. "Kopiju pravnih savjeta dao sam i supruzi, za slučaj da mi u dvorište slete crni helikopteri", kaže.