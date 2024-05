OpenAI opet u vrtlogu kontroverzi: Kloniranje glasa i promjena fokusa

Da li će se OpenAI vratiti svojim etičkim korijenima i razviti AI na odgovoran način? Ili će nastaviti agresivnu trku za profitom, čak i ako to znači zanemarivanje etike i sigurnosti?

U najnovijoj kontraverzi u središtu je glumica Scarlett Johansson koja je javno je optužila OpenAI da je za svoj program ChatGPT koristio glas koji je "zastrašujuće sličio" njenom. Prema Johansson, Altman ju je kontaktirao i molio da dopusti korištenje njenog glasa za ChatGPT, nudeći joj ulogu "AI asistenta ". Johansson je odbila, ali OpenAI je ipak pustio u najnoviju verziju glasovni model koji je bio nevjerojatno sličan njenom.

Scarlett Johansson

U ovakvim situacijama ne treba dugo čekati da se pokrene lavina kritika. OpenAI-a optužuju da je kompanija prekršila etičke granice i intelektualnu svojinu. Ne samo da je Johansson odbila dopustiti korištenje svog glasa, već je i izrazila zabrinutost zbog potencijalnih implikacija korištenja takve tehnologije. "Ovo je zastrašujuće i ne znam što to znači za budućnost kreatora", rekla je Johansson u izjavi.

Odgovor OpenAI-a

Nakon što je Johansson javno iznijela optužbe, OpenAI je tek nakon nekoliko dana objavio odgovor na blogu i pokušao objasniti proces stvaranja glasovnih modela. Napisali su:

“Podržavamo kreativnu zajednicu i blisko smo surađivali s glumcima kako i poduzeli prave korake da bi se stvorili glasovi ChatGPT-a. Svaki glumac s kojim suradjujemo prima naknadu iznad najviših tržišnih cijena, a to će se nastaviti sve dok se njihovi glasovi koriste u našim proizvodima.

Vjerujemo da AI glasovi ne bi trebali namjerno oponašati karakterističan glas slavne osobe—Skyin glas nije imitacija Scarlett Johansson, već pripada drugoj profesionalnoj glumici koja je koristila svoj glas. Kako bismo zaštitili privatnost, ne možemo dijeliti imena naših glasovnih talenata.”

Scarlett Johansson i njen pravni tim su i najavili tužbu i protestirali, što je dovelo do odluke OpenAI-ja da povuče glas "Sky". Johansson je pozvala na transparentnost i odgovarajuću zakonsku zaštitu od neovlaštene upotrebe sličnosti u AI tehnologijama.

OpenAI ima povijest korištenja glasova slavnih osoba bez dozvole. Godine 2021., tvrtka je objavila demo verziju generativnog modela jezika koji je mogao oponašati glasove poznatih ličnosti. Demo je uklonjen s weba nakon što su neki korisnici izrazili zabrinutost da se takva tehnologija koristi u zlonamjerne svrhe.

Briga o sigurnosti AI-a

Još jedan udarac OpenAI-u bio je odlazak Ilje Sutskevera, suosnivača i zagovornika razvoja sigurnih AI sistema. Sutskever je napustio tvrtku samo nekoliko mjeseci nakon što je Altman svrgnut s pozicije CEO-a. Njegova ostavka je protumačena kao znak nezadovoljstva Altmanovim fokusom na komercijalizaciju na račun etičkog razvoja AI-a. Kada je kompaniju napustio Jan Leike, koji se isto bavio sigurnošću AI-a, i optužio OpenAI, nastao je još jedan incident. Iako su Sam Altma i Greg Bockman odgovorili, nije izbrisan gorki okus koji se prosuo nad kompanijom.

Potpiši ili…

Odlazak dvojice prominentnih zaposlenika, otvorio je još jednu javnu diskusiju u kojoj je na kraju morao progovoriti i Sam Altman. Naime, OpenAI je navodno natjerao zaposlenike koji odlaze da biraju između zadržavanja svog vlasničkog udjela, odnosno dionica, i mogućnosti da govore protiv tvrtke. Prema portalu Vox, koji je pregledao dokumente, zaposlenici bi mogli "izgubiti sav dionički kapital koji su zaradili tijekom svog vremena u tvrtki, a koji vjerojatno vrijedi milijune dolara" ako ne potpišu ugovor o tajnosti podataka i nemogućnosti kritiziranja jednom kad napuste kompaniju.

Sam Altman potvrdio je da takva odredba postoji, ali je rekao "nikada nismo potražili natrag ničiji stečeni kapital, niti ćemo to učiniti ako ljudi ne potpišu sporazum o razdvajanju (ili ne pristanu na sporazum o neomalovažavanju)." Altman je rekao da je tvrtka "već bila u procesu popravljanja standardne izlazne papirologije tijekom zadnjih mjesec dana." No, kao što Vox primjećuje u svom izvješću, barem je jedan bivši zaposlenik OpenAI-ja javno govorio o gubitku kapitala nakon sto je odbio potpisati NDA kod odlaska. Daniel Kokotajlo nedavno je objavio na da je ova odluka dovela do gubitka uloga koji vjerojatno iznosi "oko 85 posto neto vrijednosti."