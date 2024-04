Saudijci "srezali" inicijalne planove za izgradnju linearnog grada The Line

Umjesto 1,5 milijuna ljudi, do kraja će desetljeća u The Lineu moći stanovati njih manje od 300.000, a do tada će biti izgrađeno tek oko 2,4 kilometra "najveće zgrade na svijetu"

Opravdana skepsa, koju su mnogi izrazili vidjevši ambiciozne planove Saudijske Arabije vezane za linearni grad The Line dobila je potvrdu – realizacija planova bit će daleko skromnija od one koja je inicijalno bila najavljena. Opseg projekta, barem njegovog prvog dijela planiranoga do 2030. godine, značajno je smanjen.

Nove informacije iz projekta Neom kažu da će do kraja desetljeća biti dovršeno tek 2,4 kilometra linearnog grada. To je samo 1,4% dužine od ukupno dugoročno planiranih 170 kilometara futurističkog grada. Nadalje, umjesto 1,5 milijun ljudi, koliko se u The Line trebalo naseliti do kraja desetljeća, 2030. bi tamo trebalo svoj novi dom pronaći manje od 300.000 ljudi.

Propale ambicije?

The Line je, podsjetimo, "pametni guturistički grad", odnosno megagrađevina sačinjena od dvije kontinuirane "zgrade" visoke po 500 metara i duge spomenutih 170 kilometara. Unutar tog megalopolisa ne bi bilo automobila i klasičnog prometa, osim brze podzemne željeznice, a život bi u njemu bio organiziran tako da prosječan stanovnik može sve svoje redovne potrebe ostvariti unutar samo pet minuta hoda od mjesta gdje stanuje. Put, pak, s jednog na drugi kraj The Linea, trajao bi tek 20 minuta.

The Line iznutra NEOM

Najveća i najduža zgrada na svijetu mnogima je u predloženom obliku bila besmislena i dehumanizirajuća, a kritike su do sada izražavali gotovo svi – od arhitekata, preko ekologa do urbanista, smatrajući koncept neodrživim, besmislenim i pretjeranim. Novi razvoj događaja daje im za pravo, jer Saudijci navodno značajno smanjuju opseg svih planova, otpuštaju ljude zaposlene na izgradnji The Linea, a sve zbog nedostatka zainteresiranih investitora. Službeno, pak, vladajući ostaju pri izvornom planu i ciljevima projekta.

The Line na obali Crvenog mora NEOM

Radovi na kopanju prvih temelja, na sjeverozapadu Saudijske Arabije, u provinciji Tabuk, započeli su krajem 2022. godine. Teren se i dalje priprema na samom početku "linije", u blizini Crvenog mora.