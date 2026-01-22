Adobeov Acrobat Studio dobiva AI alate za pretvaranje PDF-ova u podcaste i prezentacije

Adobe ovim novostima proširuje primjenu umjetne inteligencije u radu s dokumentima, uz fokus na brže sažimanje sadržaja i jednostavnije uređivanje PDF-ova

Adobe je u Acrobat Studio uveo nove generativne AI mogućnosti koje korisnicima omogućuju brže uređivanje dokumenata u PDF-u te njihovo sažimanje u audio i vizualne formate.

Najzanimljivija novost je značajka Generate Podcast, koja dokumente poput, primjerice, bilješki, transkripata sastanaka, izvješća ili nekih edukativnih materijala, pretvara u audio sažetke u stilu podcasta. Iako Adobe ima vlastiti AI model za zvuk, trenutačna verzija ove značajke koristi OpenAI-ev GPT za transkripciju te Googleov glasovni model, no to bi se u budućnosti moglo promijeniti.

Uz audio sažetke, Acrobat Studio po novome omogućuje i generiranje prezentacija. Korištenjem ugrađenog AI asistenta korisnici mogu zatražiti izradu prezentacije koja se fokusira na ključne stavke iz izvornog dokumenta. Značajka Generate Presentation oslanja se na alate iz Adobe Expressa te nudi različite dizajne, koje je moguće automatski primijeniti ili naknadno ručno urediti.

Na kraju, AI asistent u Acrobatu sada podržava i uređivanje PDF-ova putem tekstualnih upita. Korisnici i na taj način mogu dodavati potpise, uklanjati ili mijenjati tekst, stranice, komentare i slike, kao i zamjenjivati riječi i fraze.