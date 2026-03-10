Adobe donosi AI asistenta u Photoshop za lakše uređivanje slika

Adobe je ovog tjedna najavio nove, naprednije AI značajke za svoje Creative Cloud aplikacije, omogućujući korisnicima da uređuju slike i dokumente opisujući željene promjene unutar sučelja za razgovor. Ugrađeni AI asistent sada je dostupan u javnoj beta verziji za Photoshop na webu i mobilnim uređajima, a neke Adobe aplikacije, uključujući Acrobat i Express, uskoro će biti dostupne za korištenje izravno unutar Microsoftovog Copilot servisa.

AI asistent u Photoshopu za web i mobilne uređaje predstavljen je u privatnoj beta verziji još u listopadu, no sada ga veći broj ljudi može koristiti za uklanjanje ometajućih elemenata, promjenu pozadine, poboljšanje osvjetljenja, prilagodbu boja i još mnogo toga. Ovaj potez slijedi nakon što je Adobe lansirao slične AI asistente za aplikacije Express i Acrobat. Sučelje nalik chatbotu još uvijek nije dostupno za punu desktop verziju Photoshopa, no vjerojatno će se i to dogoditi, s obzirom na to da je Adobe još prošle godine u travnju najavio razvoj AI agenata za Photoshop i Premiere Pro.

"S AI asistentom u Photoshopu možete odabrati hoće li AI automatski primijeniti izmjene ili će vas voditi korak po korak kako biste usput mogli učiti. U Photoshop aplikaciji možete koristiti svoj glas za traženje željenih izmjena, što čini uređivanje u pokretu jednostavnim“, navodi Adobe u svom priopćenju za medije.

Ako ne želite uređivati svoje radove putem Adobeovih chatbotova, tvrtka se nada da ćete umjesto toga pristupiti njihovim alatima putem drugih AI asistenata. Iz Adobea poručuju kako će Express i Acrobat uskoro biti dostupni poslovnim korisnicima usluge Copilot 365, što će im omogućiti da vrše prilagodbe kroz razgovor bez napuštanja Microsoftove AI platforme. Slična podrška za Photoshop, Acrobat i Express već je predstavljena za ChatGPT u prosincu prošle godine.