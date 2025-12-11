Adobe omogućio besplatno korištenje Photoshopa, Expressa i Acrobata unutar ChatGPT-a

Adobe je objavio da se Photoshop, Express i Acrobat mogu koristiti izravno u ChatGPT-u. U praksi bi to značilo da korisnik može jednostavno reći chatbotu što želi napraviti, a on će za to upotrijebiti Adobeove alate, uz mogućnost naknadnog traženja izmjena kroz nastavak razgovora.

Konkretnije, integracija Photoshopa omogućuje brzo i precizno uređivanje fotografija, od manipuliranja pojedinih dijelova slike i podešavanja svjetline, kontrasta i ekspozicije do primjene kreativnih efekata poput Glitcha i Glowa, pri čemu se zadržava izvorna kvaliteta fotografije.

Foto: Adobe

Uz Adobe Express korisnici mogu personalizirati vizuale koristeći biblioteku profesionalnih predložaka, dodavati tekst, mijenjati slike, animirati elemente i mijenjati dizajn bez napuštanja ChatGPT-a.

Foto: Adobe

Acrobat, s druge strane, donosi uređivanje PDF-ova unutar razgovora, uključujući izdvajanje teksta i tablica, spajanje i organizaciju datoteka, komprimiranje te konverziju u PDF uz očuvanje izvornog formata.

Foto: Adobe

Ova integracija već je dostupna besplatno na ChatGPT-u za desktop, web i iOS. Adobe Express podržan je i na Androidu, dok Photoshop i Acrobat na Android uređaje stižu uskoro.