Appleov Xcode 26.3 donosi moćnu integraciju AI agenata

Nova verzija Xcodea duboko integrira Anthropicov Claude Agent i OpenAI-ev Codex, automatizirajući zadatke poput pisanja koda, testiranja i ispravljanja grešaka za developere na Appleovim platformama

Apple je najavio značajnu nadogradnju svog razvojnog okruženja Xcode na verziju 26.3, donoseći snažnije mogućnosti umjetne inteligencije izravno na platformu. Glavna novost je duboka integracija agentske umjetne inteligencije koja omogućuje automatizaciju složenih zadataka uz manje potrebe za ljudskim nadzorom.

Ovo integrirano razvojno okruženje (IDE), koje je Apple kreirao specifično za razvoj aplikacija za svoje proizvode, sada izravno unutar sučelja podržava Anthropicov Claude Agent i OpenAI-ev Codex. Iako je Xcode već imao određene ograničene integracije s modelima poput ChatGPT-a i Claudea, verzija 26.3 produbljuje tu suradnju dajući AI agentima nativni pristup većem broju Xcodeovih alata. Ovo predstavlja veliki korak naprijed u odnosu na prethodne, površnije implementacije, otvarajući vrata za pravu automatizaciju u kodiranju.

Prema službenoj objavi, Apple je detaljno opisao kako se AI agenti mogu koristiti za pisanje i modificiranje koda, izgradnju projekata, pokretanje testova, otkrivanje grešaka te pretraživanje najnovije developerske dokumentacije. Time bi se developerima trebao značajno olakšati proces razvoja i osigurati da su aplikacije usklađene sa strogim smjernicama i standardima koje postavlja proizvođač iPhonea. Tvrtka je također surađivala s partnerskim tvrtkama na maksimiziranju iskoristivosti tokena, što osigurava efikasne performanse uz niže troškove korištenja.

"Agentsko kodiranje osnažuje produktivnost i kreativnost, pojednostavljujući razvojni tijek rada kako bi se developeri mogli usredotočiti na inovacije", napisala je Susan Prescott, potpredsjednica odnosa s developerima u Appleu.

U duhu interoperabilnosti, Apple je omogućio dostupnost Xcodeovih AI mogućnosti i putem industrijskog standarda MCP. Za krajnje korisnike, jednostavan padajući izbornik omogućit će odabir između dva modela umjetne inteligencije nakon početnog povezivanja korisničkih računa.

Verzija Xcode 26.3 trenutno je dostupna kao "release candidate" za članove Apple Developer Programa, dok se opća dostupnost očekuje uskoro.