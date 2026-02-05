Appleov Xcode 26.3 donosi moćnu integraciju AI agenata

Nova verzija Xcodea duboko integrira Anthropicov Claude Agent i OpenAI-ev Codex, automatizirajući zadatke poput pisanja koda, testiranja i ispravljanja grešaka za developere na Appleovim platformama

Bug.hr četvrtak, 5. veljače 2026. u 06:30
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Apple je najavio značajnu nadogradnju svog razvojnog okruženja Xcode na verziju 26.3, donoseći snažnije mogućnosti umjetne inteligencije izravno na platformu. Glavna novost je duboka integracija agentske umjetne inteligencije koja omogućuje automatizaciju složenih zadataka uz manje potrebe za ljudskim nadzorom.

Ovo integrirano razvojno okruženje (IDE), koje je Apple kreirao specifično za razvoj aplikacija za svoje proizvode, sada izravno unutar sučelja podržava Anthropicov Claude Agent i OpenAI-ev Codex. Iako je Xcode već imao određene ograničene integracije s modelima poput ChatGPT-a i Claudea, verzija 26.3 produbljuje tu suradnju dajući AI agentima nativni pristup većem broju Xcodeovih alata. Ovo predstavlja veliki korak naprijed u odnosu na prethodne, površnije implementacije, otvarajući vrata za pravu automatizaciju u kodiranju.

Prema službenoj objavi, Apple je detaljno opisao kako se AI agenti mogu koristiti za pisanje i modificiranje koda, izgradnju projekata, pokretanje testova, otkrivanje grešaka te pretraživanje najnovije developerske dokumentacije. Time bi se developerima trebao značajno olakšati proces razvoja i osigurati da su aplikacije usklađene sa strogim smjernicama i standardima koje postavlja proizvođač iPhonea. Tvrtka je također surađivala s partnerskim tvrtkama na maksimiziranju iskoristivosti tokena, što osigurava efikasne performanse uz niže troškove korištenja.

"Agentsko kodiranje osnažuje produktivnost i kreativnost, pojednostavljujući razvojni tijek rada kako bi se developeri mogli usredotočiti na inovacije", napisala je Susan Prescott, potpredsjednica odnosa s developerima u Appleu.

U duhu interoperabilnosti, Apple je omogućio dostupnost Xcodeovih AI mogućnosti i putem industrijskog standarda MCP. Za krajnje korisnike, jednostavan padajući izbornik omogućit će odabir između dva modela umjetne inteligencije nakon početnog povezivanja korisničkih računa.

Verzija Xcode 26.3 trenutno je dostupna kao "release candidate" za članove Apple Developer Programa, dok se opća dostupnost očekuje uskoro.

 

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi