Audacity 4 dobiva velike nadogradnje i neobično redizajnirani logotip

Iako će Audacity 4 donijeti velike nadogradnje koje će korisnicima zasigurno koristiti, mnogi pričaju upravo o neobičnom redizajnu logotipa

Matej Markovinović ponedjeljak, 6. listopada 2025. u 17:14
📷 Foto: Audacity
Foto: Audacity

Vjerojatno najpopularniji besplatni audio editor, Audacity, uskoro dobiva veliku nadogradnju i novi izgled. Audacity 4, kako će se službeno zvati, bit će dostupan za preuzimanje početkom 2026. godine, a već je sada prikazan izgled novoga logotipa koji se korisnicima baš i nije naročito dopao.

Naime, od trenutka kada je logotip otkriven, društvene mreže prepune su šala i kritika. Neki korisnici navode da im izgleda kao da je netko pregazio ikonu Apple Musica, a neki pak kažu da ih podsjeća na – spermij.

No, kad se izgled logotipa stavi na stranu, neminovno je da Audacity 4 donosi najveću nadogradnju do sada. Potpredsjednik za proizvode u tvrtki Muse koja stoji iza Audacityja, Martin Keary, predstavio je u opsežnom videu na YouTubeu niz novosti koje korisnici mogu očekivati od njihovog novog softvera.

Glavni cilj, kako kaže u videu, bio je smanjiti situacije kada Audacity odbija izvršiti neku određenu radnju.

Osim toga, novi Audacity dopušta fleksibilnije pomicanje, lijepljenje i uređivanje klipova, automatski prilagođava duljinu zapisa i uklanja ograničavajuće modove. Dodani su i mjerači za pojedine trake, jednostavnije rezanje i rastezanje audija te novi alat za razdvajanje klipova.

Iako će funkcija Sync Lock biti ukinuta, razvojni tim tvrdi da će nova rješenja za sinkronizaciju višestrukih traka biti intuitivnija i stabilnija. Uz redizajnirano, modernije i preglednije sučelje, Audacity 4 bi također trebao ponuditi znatno bolje korisničko iskustvo. Jedino što ostaje upitno je to hoće li se do službenog izlaska sljedeće godine redizajnirati kontroverzni logotip.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi