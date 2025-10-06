Audacity 4 dobiva velike nadogradnje i neobično redizajnirani logotip

Iako će Audacity 4 donijeti velike nadogradnje koje će korisnicima zasigurno koristiti, mnogi pričaju upravo o neobičnom redizajnu logotipa

Vjerojatno najpopularniji besplatni audio editor, Audacity, uskoro dobiva veliku nadogradnju i novi izgled. Audacity 4, kako će se službeno zvati, bit će dostupan za preuzimanje početkom 2026. godine, a već je sada prikazan izgled novoga logotipa koji se korisnicima baš i nije naročito dopao.

Naime, od trenutka kada je logotip otkriven, društvene mreže prepune su šala i kritika. Neki korisnici navode da im izgleda kao da je netko pregazio ikonu Apple Musica, a neki pak kažu da ih podsjeća na – spermij.

No, kad se izgled logotipa stavi na stranu, neminovno je da Audacity 4 donosi najveću nadogradnju do sada. Potpredsjednik za proizvode u tvrtki Muse koja stoji iza Audacityja, Martin Keary, predstavio je u opsežnom videu na YouTubeu niz novosti koje korisnici mogu očekivati od njihovog novog softvera.

Glavni cilj, kako kaže u videu, bio je smanjiti situacije kada Audacity odbija izvršiti neku određenu radnju.

Osim toga, novi Audacity dopušta fleksibilnije pomicanje, lijepljenje i uređivanje klipova, automatski prilagođava duljinu zapisa i uklanja ograničavajuće modove. Dodani su i mjerači za pojedine trake, jednostavnije rezanje i rastezanje audija te novi alat za razdvajanje klipova.

Iako će funkcija Sync Lock biti ukinuta, razvojni tim tvrdi da će nova rješenja za sinkronizaciju višestrukih traka biti intuitivnija i stabilnija. Uz redizajnirano, modernije i preglednije sučelje, Audacity 4 bi također trebao ponuditi znatno bolje korisničko iskustvo. Jedino što ostaje upitno je to hoće li se do službenog izlaska sljedeće godine redizajnirati kontroverzni logotip.