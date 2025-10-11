Uskoro značajne vizualne promjene izbornika Start u Windowsima 11

Nadolazeće ažuriranje OS-a donosi promjene usmjerene na brži pristup aplikacijama kroz nove prikaze i dizajn koji se automatski prilagođava veličini zaslona, što bi korištenje trebalo učiniti intuitivnijim

Microsoft je na svojem blogu opisao nadolazeće značajne izmjene u izborniku Start operacijskog sustava Windows 11, koje su zasad vidljive unutar Windows 11 Insider Preview Builda 27965, u razvojnoj inačici Canary. Redizajn se uvodi s ciljem olakšavanja pokretanja aplikacija i bolje iskoristivosti prostora na zaslonu.

Poboljšana organizacija

Prva od ključnih novosti jest ažurirani izbornik koji će prikaz svih aplikacija postaviti u glavni dio izbornika Start, eliminirajući potrebu za dodatnim klikom i navigacijom na sekundarnu stranicu. Uz to predstavljena su i dva nova načina prikaza instaliranih aplikacija unutar sekcije "Sve aplikacije".

Prvi, nazvan Category view, postat će zadani prikaz i automatski će grupirati aplikacije prema njihovoj vrsti (kako što to čine, primjerice, mobilni OS-ovi). Sustav će u tom slučaju formirati kategorije kad uoči da postoje najmanje tri instalirane aplikacije iste vrste, dok će se ostale nalaziti pod oznakom "Ostalo".

Instalirane aplikacije moći će se grupirati po abecedi ili kategoriji

Drugi novi način prikaza je Grid view koji, slično postojećem popisu, sortira aplikacije abecednim redom, ali koristi više horizontalnog prostora za bolju preglednost. Sustav će u svakom slučaju zapamtiti posljednji korišteni prikaz, pa će svatko moći uvijek koristiti onaj koji mu najviše odgovara.

Prilagodljivi dizajn

Osim funkcionalnih promjena, izbornik Start po novome postaje i responzivnijim. Njegova će se veličina automatski prilagođavati veličini zaslona uređaja, pa će tako korisnici s većim zaslonima imati veći izbornik s prikazom do osam stupaca aplikacija i šest preporuka, dok će se na manjim uređajima prikazivati šest stupaca prikačenih (pinned) aplikacija i četiri preporuke.

Prilagodljivost će se iskazati i u sekcijama unutar samog izbornika. Primjerice, ako korisnik ima mali broj prikačenih aplikacija, taj će se odjeljak smanjiti na samo jedan red, oslobađajući prostor za ostale elemente. Slično tome, sekcija s preporukama može se u potpunosti sakriti, čime se dobiva više prostora za prikaz instaliranih aplikacija.