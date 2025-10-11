Uskoro značajne vizualne promjene izbornika Start u Windowsima 11

Nadolazeće ažuriranje OS-a donosi promjene usmjerene na brži pristup aplikacijama kroz nove prikaze i dizajn koji se automatski prilagođava veličini zaslona, što bi korištenje trebalo učiniti intuitivnijim

Sandro Vrbanus subota, 11. listopada 2025. u 10:45
Izbornik Start bit će podijeljen u tri sekcije: prikačene (gore), preporučene (sredina) te sve grupirane aplikacije (dolje)
Izbornik Start bit će podijeljen u tri sekcije: prikačene (gore), preporučene (sredina) te sve grupirane aplikacije (dolje)

Microsoft je na svojem blogu opisao nadolazeće značajne izmjene u izborniku Start operacijskog sustava Windows 11, koje su zasad vidljive unutar Windows 11 Insider Preview Builda 27965, u razvojnoj inačici Canary. Redizajn se uvodi s ciljem olakšavanja pokretanja aplikacija i bolje iskoristivosti prostora na zaslonu.

Poboljšana organizacija

Prva od ključnih novosti jest ažurirani izbornik koji će prikaz svih aplikacija postaviti u glavni dio izbornika Start, eliminirajući potrebu za dodatnim klikom i navigacijom na sekundarnu stranicu. Uz to predstavljena su i dva nova načina prikaza instaliranih aplikacija unutar sekcije "Sve aplikacije".

Prvi, nazvan Category view, postat će zadani prikaz i automatski će grupirati aplikacije prema njihovoj vrsti (kako što to čine, primjerice, mobilni OS-ovi). Sustav će u tom slučaju formirati kategorije kad uoči da postoje najmanje tri instalirane aplikacije iste vrste, dok će se ostale nalaziti pod oznakom "Ostalo".

Instalirane aplikacije moći će se grupirati po abecedi ili kategoriji
Instalirane aplikacije moći će se grupirati po abecedi ili kategoriji

Drugi novi način prikaza je Grid view koji, slično postojećem popisu, sortira aplikacije abecednim redom, ali koristi više horizontalnog prostora za bolju preglednost. Sustav će u svakom slučaju zapamtiti posljednji korišteni prikaz, pa će svatko moći uvijek koristiti onaj koji mu najviše odgovara.

Prilagodljivi dizajn

Osim funkcionalnih promjena, izbornik Start po novome postaje i responzivnijim. Njegova će se veličina automatski prilagođavati veličini zaslona uređaja, pa će tako korisnici s većim zaslonima imati veći izbornik s prikazom do osam stupaca aplikacija i šest preporuka, dok će se na manjim uređajima prikazivati šest stupaca prikačenih (pinned) aplikacija i četiri preporuke.

Prilagodljivost će se iskazati i u sekcijama unutar samog izbornika. Primjerice, ako korisnik ima mali broj prikačenih aplikacija, taj će se odjeljak smanjiti na samo jedan red, oslobađajući prostor za ostale elemente. Slično tome, sekcija s preporukama može se u potpunosti sakriti, čime se dobiva više prostora za prikaz instaliranih aplikacija.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi