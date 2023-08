Edukativni alati i servisi - Najbolje aplikacije za učenike i studente

U posljednjih deset godina znatno se smanjio ukupan broj učenika, što je u skladu s negativnim demografskim kretanjima, no na to smanjenje, premda i kratkoročno i dugoročno ono doista jest zabrinjavajuće, može se gledati i pozitivno, koliko god to kontroverzno zvučalo. Nastavnici i djelatnici u obrazovnom sustavu zbog manjeg broja učenika sada imaju priliku kvalitetnije se individualno posvetiti učenicima, a pritom već dulje vrijeme na raspolaganju imaju i brojne digitalne alate, koji bi im to trebali učiniti samo lakšim. Naime, neoboriva je činjenica da su digitalne tehnologije postale gotovo nerazdvojivim dijelom naše svakodnevice, a moderne tehnologije unijele su i promjene u način kako se uči i stječu nova znanja te imaju sve veću ulogu pri svladavanju školskih i studentskih obaveza. Stoga ne čudi da mnogi nastavnici danas koriste različite digitalne alate, kako bi dodatno oplemenili svoju nastavu i tako dali dodatni poticaj učenicima da budu dodatno zainteresirani za nastavu, da kvalitetnije svladaju školsko gradivo te ostvare očekivane ishode učenja, čime se u konačnici učenici osposobljavaju za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.