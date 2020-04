Koje softverske alate koristiti za 3D ispis i modeliranje?

Vrtićko sučelje i ogromna zajednica i mogućnosti

TinkerCAD je Autodeskova web-aplikacija (dakle, nije potrebno ništa instalirati i skidati na vlastito računalo) koja na prvu izgleda nevjerojatno “neozbiljno” i prije kao neki dječji program za crtanje i kreiranje jednostavnih 3D likova, nego upotrebljivi CAD program. Taj dojam dodatno pojačava šareni logotip aplikacije i osnovno sučelje koje se čini posve prazno i gotovo bez ikakvih funkcija za 3D modeliranje bilo čega izuzev osnovnih oblika (primitiva) koji se nalaze u lijevom uspravnom prozoru unutar aplikacije.

Prvi dojam je, srećom, ako niste previše tvrdoglavi i usprkos vlastitoj nepovjerljivosti ipak odlučite provjeriti tolike hvalospjeve TinkerCAD-u na specijaliziranim webovima i posebno Thingiverseu, posve pogrešan. TinkerCAD nije AutoCAD ni Fusion 360, ali je za jedan tako jednostavan program, čije je sučelje uistinu dovoljno jednostavno da ga čak i djeca u vrtiću bez problema mogu koristiti, neuobičajeno moćan. Ne samo da su korisniku na raspolaganju osnovna geometrijska tijela kao što su kugla, stožac, kvadrati, torusi i slični, već i opruge, vijci, matice, razni drugi složeniji strojarski oblici pa čak i korisnički pravljene posebne namjenske skripte.

Kad ga prvi put pokrenete, pomislit ćete da je sve što je s njime moguće napraviti staviti kuglu, kocku i stožac na radnu plohu, obojiti ih u razne boje, i to je to, a kad mu date nekoliko sati, vidjet ćete da se TinkerCAD koristi za izradu čitavih ispisnih glava za 3D pisače i njihovih nosećih elemenata, oklopa za “uradi sam” robote, stolnih svjetiljki, raznih modela automobila, zrakoplova, vlakova i brodova, i svu silu stvari za koje se na prvi pogled čini da ih je u njemu nemoguće napraviti.

I ne samo da je moguće reproducirati mehaničke oblike diskretnih rubova i oblika, već i one biološke – tko ima vremena neka pogleda na YouTubeu tutorial za izradu modela jastoga “Tinkercad Tutorial – Organic Shapes” ili “Shachihoko Tutorial – TinkerCAD and SculptGL”. Dapače, kombiniranjem uvoza 2D crteža i 3D modela nastalih u drugim programima i s alatima koji sam TinkerCAD ima, dobivaju se rezultati koji se na prvu vjerojatno čine nemogućima.

Također, kao i za druge popularne programe za 2D i 3D modeliranje, YouTube je prepun tutoriala za TinkerCAD, i to od onih koji pokrivaju osnove, neke njegove specifičnosti i tipkovničke kratice, pa sve do naprednih (koliko je to u ovom programu objektivno moguće) vodiča za izradu vrlo složenih likova i objekata.

Da stvari budu bolje, svaki svoj dizajn moguće je definirati kao privatni ili javni, pa u potonjem slučaju ide u javni repozitorij, odakle ga i drugi korisnici mogu koristiti za svoje potrebe. To uvelike olakšava rješavanje svakodnevnih problema (izrada poklopaca, kutija, kutnih objekata i raznih drugih tipičnih predmeta koje korisnici ispisuju na svojim 3D pisačima), koje ne trebamo početi raditi od nule, već koristiti gotovo rješenje, ili ga prema potrebi, samo prilagoditi konkretnom problemu koji imamo.

Mane je ovome programu gotovo nemoguće naći. Možda bismo voljeli da je baratanje ravnalom bolje riješeno i da nam daje više mogućnosti osim onih automatskih, koje nam nisu uvijek dovoljne ili potrebne, a i uvoz STL objekata za rad na njima donekle je ograničen jer oni “složeniji” (s preko 10.000 trokuta, ili tu negdje) ne mogu biti prikazani niti se na njima može raditi, što je slično ograničenju koje daje još jedan Autodeskov besplatni alat popularan kod korisnika 3D pisača – Meshmixer.

Ovo, pak, ne ide na dušu samom TinkerCAD-u koliko STL formatu, koji objekte opisuje kao skupove višestrukih trokuta u 3D prostoru, što je za pretvaranje u .GCODE zgodno, ali za baratanje u 3D programima za složene objekte izuzetno neučinkovit način njihova opisa.

Ako profesionalno ne radite plinske turbine za elektrane ili Mars Rover za NASU, vjerojatno će vam TinkerCAD biti dovoljan u devet desetina slučajeva.

TinkerCAD

Tip: 3D modeliranje

Platforme: Web-preglednik

Veličina distribucije: -

Adresa: https://www.tinkercad.com/