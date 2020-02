Proizvođači antivirusnih rješenja podržavat će Windows 7 još barem dvije godine

Windowsi 7 izgubili su podršku svoje matične tvrtke, no to ne znači da će ga na cjedilu ostaviti I druge, primjerice proizvođači antivirusnih rješenja nastavit će ga podržavati još barem dvije godine

Prije nekih dva tjedna službeno je završila proširena podrška za Windowse 7 od strane Microsofta. Iako bi 14. siječnja 2020. u nekim idealnim scenarijima trebao biti i zadnji dan kada će se Windowsi 7 koristiti tomu naravno neće biti tako. Iz raznih razloga Microsoftova sedmica bit će još godinama aktualna diljem svijeta.

No, sigurnosne nadogradnje više neće izlaziti, zlonamjerne osobe s vremenom će pronalazit sve više propusta čime će taj operacijski sustav polako postajati sve ranjiviji i nesigurniji za korištenje. Zadnja linija odbrane, uz zdravu pamet, postat će proizvođači antivirusnih rješenja. Internetska stranica AV-Test sastavila je stoga popis tvrtki koje se bave razvojem antivirusnih rješenja, a koje su navele kako u skorije vrijeme neće ugasiti podršku za Windows 7. Takvih tvrtki je sa zadnjim danom siječnja dvadeset i pet.

Većina tvrtki s popisa navela je kako planiraju redovno održavati svoja antivirusna rješenja za Windowse 7 još barem dvije godine, dakle negdje do siječnja 2022. No, ima i njih par koje su ranije najavile kraj podrške za svoj antivirusni softver. Primjerice, Sophos je najavio kraj podrške za prosinac 2020., odnosno za lipanj 2021. za rješenja koja se oslanjaju na cloud.

F-Secure nastavit će podržavati Windows 7 minimalno do prosinca 2021. godine. McAfee će redovnu podršku nuditi do prosinca 2021, a zatim će uslijediti „proširena“ podrška do prosinca 2023. godine. S druge strane Avira je najavila kako oni svoju podršku za Windows 7 striktno ukidaju u studenom 2022. godine.

Cijeli popis tvrtki koje će nastaviti nuditi podršku za umirovljeni operacijski sustav možete proučiti u prilogu, ali i na službenim stranicama AV-Testa. U trenutku pisanja teksta Windowsi 7 imaju još uvijek znatan udio u svijetu – 24,9%, što je ujedno i dobra poslovna prilika za proizvođače antivirusnog softvera. Koliku uslugu time čine samim korisnicima pokazat će kao i uvijek - vrijeme.