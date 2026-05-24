Revolucija: Copilot gumb unutar aplikacija Microsoft 365 bit će moguće – premjestiti

Microsoft uvodi nadogradnje za Word, Excel i PowerPoint koje korisnicima omogućuju veću kontrolu nad prikazom i smještajem dinamičkog akcijskog gumba za pristup AI alatu Copilot

Microsoft je najavio uvođenje novih ažuriranja unutar svojih uredskih aplikacija Word, Excel i PowerPoint. Promjene su izravan odgovor na negativne povratne informacije korisnika, pristigle nakon što nedavno implementirana nova ikona. Gumb s logotipom Copilota trebao je poslužiti kao "objedinjena i vidljivija pristupna točka" za pokretanje AI asistenta. Takozvani "dinamički akcijski gumb" naselio se u donjem desnom uglu aplikacija i aktivno predlagao razne akcije na temelju otvorenog dokumenta.

Nove opcije prilagodbe

Iako je uvođenje novog gumba dovelo do povećanog korištenja Copilota unutar aplikacija paketa Office, korisnici su izrazili jasnu potrebu za većom kontrolom nad načinom na koji se asistent pojavljuje na zaslonu. Iz Microsofta ističu kako im je dugoročni cilj razviti Copilot u fleksibilan i prilagodljiv alat, no sada ipak priznaju grešku i uvode prilagodbe kako bi zadovoljili trenutačne zahtjeve tržišta.

Glavna novost koja se uvodi već sljedećeg tjedna jest opcija premještanja "lebdećeg" gumba na gornju alatnu traku. Korisnici koji preferiraju tradicionalno sučelje moći će desnim klikom na taj gumb odabrati opciju "Move to ribbon". Time se omogućuje uklanjanje gumba s radnog prostora dokumenta i njegovo integriranje među standardne alate na vrhu prozora – budući da je tamo samo "smetao", pogotovo u radu s velikim proračunskim tablicama u Excelu.

Uz premještanje na vrpcu, uvode se promjene i u funkcionalnost sidrenja (dock). Opcija sidrenja uz desni rub prozora i dalje ostaje dostupna, no donosi poboljšanje. Po novome će gumb ostati trajno usidren na rubu tijekom rada u dokumentu, umjesto da se vraća u početni položaj nakon svake interakcije s Copilotom.

Postupno uvođenje novih značajki započinje sljedećeg tjedna. Nadogradnja će obuhvatiti aplikacije Word, Excel i PowerPoint, a bit će dostupna korisnicima na tri ključne platforme: web verziji, Windowsima te MacOS-u.