Uz Windowse 10, sljedećeg mjeseca prestaje podrška i za Office 2016 i 2019

Paketi lokalno instaliranih uredskih aplikacija Office 2016 i 2019 također se približavaju kraju podrške, no bit će ih moguće normalno nastaviti koristiti, uz prihvaćanje sigurnosnih rizika koje to nosi

Sandro Vrbanus petak, 19. rujna 2025. u 15:13

Dok svi pričaju o kraju službene podrške za Windowse 10, korisnici koji su "zapeli" na starijem OS-u možda imaju i nešto stariji uredski paket Office – pa je i njih potrebno podsjetiti da će im istog dana Microsoft ukinuti ažuriranja i nadogradnje. Naime podrška za pakete aplikacija Office 2016 i Office 2019 završit će 14. listopada 2025. i neće biti proširenja ni proširenih sigurnosnih ažuriranja, službeni je stav Microsofta.

Sve aplikacije sustava Office 2016 i Office 2019, koji su se instalirali lokalno, nastavit će i dalje normalno funkcionirati. Međutim, proizvođač upozorava korisnike tih starijih paketa da bi mogli biti izloženi potencijalno štetnim sigurnosnim rizicima bez najnovijih sigurnosnih ažuriranja.

Što to znači korisnike?

Microsoft nakon 14. listopada 2025. više neće pružati tehničku podršku, ispravke programskih pogrešaka ni sigurnosne popravke za propuste sustava Office 2016 i Office 2019, koje se mogu naknadno pojaviti ili otkriti. To uključuje sigurnosna ažuriranja koja mogu pomoći u zaštiti računala od štetnih virusa, špijunskog softvera i drugog zlonamjernog softvera.

Dakle, svi oni koji na računalima imaju instalirane pakete Office 2016 i Office 2019 više neće primati ažuriranja softvera putem servisa Microsoft Update, a neće im biti niti dostupna korisnička podrška putem telefona ili Interneta.

Što, dakle, korisnici mogu učiniti? Najjednostavnija opcija je najnormalnije nastaviti koristiti Office aplikacije kao i dosad, tek uz povećani oprez u slučaju da se pojavi ranije nepoznata kritična ranjivost. Pitate li Microsoft, oni će vam preporučiti nadogradnju na paket Microsoft 365, koji je baziran na pretplati i košta od 99 eura na godinu za jednu ili 129 eura godišnje za obiteljski paket.

Korisnici, pak, koji nisu skloni plaćanju godišnje ili mjesečne pretplate, a paket s pohranom na OneDriveu im nije potreban, na raspolaganju imaju i offline paket Office Home 2024, čija je jednokratna redovna cijena 149 eura. Podrška za taj sustav potrajat će najmanje do 9. listopada 2029. godine.



HI-FI SETUP TJEDNA: Arcam & Wharfedale

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.100 EUR Kupi

Klasika Hi-Fija u modernom ruhu.

Akcija

WHARFEDALE LINTON Heritage

3-sistemski bas reflex zvucnici sa 8" Kevlar bas driverom, 5" midrange driverom i 1" visokotonskim driverom, preporucena snaga pojcala 25-200W, nominalna impedancija 6 ohma, frekvencijski odziv 40Hz ~ 20kHz.

1.199 € 1.249 € Akcija

Streamer visoke rezolucije.

Akcija

ARCAM Radia ST5

Kompaktan streamer i network media player s podrškom za hi-res formate (FLAC, MQA, DSD128, ALAC, AIFF) i uzorkovanja do 192 kHz. Nudi gapless reprodukciju, digitalne i analogne izlaze, precizan frekvencijski odziv te dolazi s daljinskim upravljačem i svim potrebnim priborom.

849 € 949 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi