Uz Windowse 10, sljedećeg mjeseca prestaje podrška i za Office 2016 i 2019

Dok svi pričaju o kraju službene podrške za Windowse 10, korisnici koji su "zapeli" na starijem OS-u možda imaju i nešto stariji uredski paket Office – pa je i njih potrebno podsjetiti da će im istog dana Microsoft ukinuti ažuriranja i nadogradnje. Naime podrška za pakete aplikacija Office 2016 i Office 2019 završit će 14. listopada 2025. i neće biti proširenja ni proširenih sigurnosnih ažuriranja, službeni je stav Microsofta.

Sve aplikacije sustava Office 2016 i Office 2019, koji su se instalirali lokalno, nastavit će i dalje normalno funkcionirati. Međutim, proizvođač upozorava korisnike tih starijih paketa da bi mogli biti izloženi potencijalno štetnim sigurnosnim rizicima bez najnovijih sigurnosnih ažuriranja.

Što to znači korisnike?

Microsoft nakon 14. listopada 2025. više neće pružati tehničku podršku, ispravke programskih pogrešaka ni sigurnosne popravke za propuste sustava Office 2016 i Office 2019, koje se mogu naknadno pojaviti ili otkriti. To uključuje sigurnosna ažuriranja koja mogu pomoći u zaštiti računala od štetnih virusa, špijunskog softvera i drugog zlonamjernog softvera.

Dakle, svi oni koji na računalima imaju instalirane pakete Office 2016 i Office 2019 više neće primati ažuriranja softvera putem servisa Microsoft Update, a neće im biti niti dostupna korisnička podrška putem telefona ili Interneta.

Što, dakle, korisnici mogu učiniti? Najjednostavnija opcija je najnormalnije nastaviti koristiti Office aplikacije kao i dosad, tek uz povećani oprez u slučaju da se pojavi ranije nepoznata kritična ranjivost. Pitate li Microsoft, oni će vam preporučiti nadogradnju na paket Microsoft 365, koji je baziran na pretplati i košta od 99 eura na godinu za jednu ili 129 eura godišnje za obiteljski paket.

Korisnici, pak, koji nisu skloni plaćanju godišnje ili mjesečne pretplate, a paket s pohranom na OneDriveu im nije potreban, na raspolaganju imaju i offline paket Office Home 2024, čija je jednokratna redovna cijena 149 eura. Podrška za taj sustav potrajat će najmanje do 9. listopada 2029. godine.