Windows Mail i Calendar bit će uskoro zamijenjeni prilagođenim Outlookom

S operacijskim sustavom Windows 11 došao je i novi mail klijent, Outlook for Windows, dostupan i za Windowse 10, koji ima cilj zamijeniti dosadašnje alate iste namjene. Microsoft je do sada držao u funkciji istodobno i njega i postojeće, dugo godina zadane programe za upravljanje elektroničkom poštom i kalendarom, aplikacije Windows Mail i Calendar, no od sljedećeg mjeseca korisnicima potonjih slijedi velika promjena.

Kraj prijelaznog razdoblja

Već tijekom kolovoza svi će oni, koji koriste Mail i Calendar u svojim Windowsima, biti prisilno migrirani na novi Outlook for Windows. Napomenimo kako ovdje nije riječ o istom programu uključenome u paket Office 365, koji se naziva samo Outlook, no izgledom i funkcionalnostima su vrlo bliski.

Svim korisnicima Windowsa 10 i 11 već sada je omogućeno isprobati novu verziju i prebaciti svoje račune, zadatke, mailove i postavke iz Maila i Calendara. Tu je i podrška za mail račune vanjskih pružatelja (Gmail i slični), integracija kalendara, tamni način rada i svi ostali noviteti, ranije dostupni samo pretplatnicima.

Microsoft već mjesecima u uglu prozora aplikacije Mail daje "prekidač" kojim se može prijeći na novu verziju aplikacije. Korisnici koji do sada nisu iskoristili tu mogućnost, bit će tijekom kolovoza na to primorani, a do kraja godine će aplikacije Mail i Calendar biti ugašene. Ovaj se plan nekoliko puta mijenjao zbog zahtjeva korisnika za dužim prijelaznim razdobljem, no čini se kako je sada zaista došao kraj starim aplikacijama.

Ubuduće će i Windowsi 11 dolaziti s novim zadanim preglednikom pošte, Outlook for Windows, koji će svim korisnicima tog OS-a biti besplatan.