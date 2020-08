Wormhole - Kako upravljati mobitelom s računala?

Upravljanje pametnim telefonom s računala tiha je želja mnogih, a upravo za to postoji nekoliko rješenja. Wormhole je kinesko rješenje koje naglasak stavlja na igranje mobilnih igara na računalu izravno s mobilnog telefona, a ključna mu je prednost to što podržava i Android i iOS, pri čemu ne treba pribjegavati ni jailbreakanju niti rootanju…

Mnogo je razloga zašto bi netko htio preko svojega računala upravljati svojim pametnim mobilnim telefonom ili tabletom, no na vrhu te ljestvice svakako stoji mogućnost igranja mobilnih igara (otkriva to ponajprije mogućnost mapiranja tipki na tipkovnici). Dosad se većina, kako bi igrala mobilne igre na računalu, odlučivala osloniti na neki od slavnih emulatora Androida. Priča je ponešto drukčija kad u pitanje dođe iPhone ili iPad. Srećom, već neko vrijeme postoji rješenje koje upravljanje pametnim telefonima s računala, bilo da je u pitanju ono s Windowsima ili MacOS-om, čini prilično ugodnim iskustvom. Jednom kada ga se natjera da proradi, doduše. Sam proces nije previše složen, no zahtijeva određene radnje i zadovoljavanje šačice preduvjeta.

Srećom, jedan od tih preduvjeta nije da se iPhone mora jailbreakati ili da se Android telefon mora rootati. Wormhole će veselo raditi i na pametnim telefonima sa sasvim službenom inačicom operacijskog sustava, bez potrebe da se sigurnost samoga sustava pretjerano ugrozi. Ono što se Wormholeu svakako mora priznati, činjenica je da je iskustvo upravljanja pametnim telefonima s računala i korištenje aplikacija koje su na njima instalirane, naprosto odlično. Brzina rada je impresivna, a to znači da je igranje čak i zahtjevnijih mobilnih igara na zavidnoj razini. Tome svakako pridonosi i činjenica da je ovim rješenjem, što je sasvim razumljivo, moguće koristiti tipkovnicu i miša koji su priključeni na računalo za upravljanje likovima u igri.

Igranje igara radi prilično dobro i to je nešto što Wormhole definitivno izdvaja iz gomile, a zahvaljujući dobrim performansama, pravi ga je užitak koristiti

Sama igra se, pak, izvršava na pametnom telefonu koji je, ako je u pitanju pametni uređaj s Androidom, žično povezan s računalom. Vlasnici iPhonea moći će ga koristiti i bežično, ali računalo mora podržavati Bluetooth s Bluetooth BLE-om te mora biti opremljeno Windowsima 10 (inačica 1703 naviše). Koristi li se MacOS, veza s iPhoneom ili iPadom mora biti žična. Sam Wormhole podržan je na Windowsima 10 i MacOS-u, a podržava rad s iPhoneom, iPadom te telefonima i tabletima s Androidom, bez obzira na to o kojoj je marki telefona ili tableta riječ. Osim toga, korisnici Androida moći će ga koristiti besplatno, dok će oni koji u rukama imaju neki od Appleovih uređaja, za njega morati izdvojiti devet eura kako bi omogućili podršku za iOS.

Podesi me nježno

Wormhole nije previše teško upogoniti, a jednu od otegotnih okolnosti nekima će možda predstavljati činjenica da je riječ o kineskom softverskom rješenju o kojemu baš i nema mnogo informacija na Internetu. Štoviše, službena web-stranica na kineskom je jeziku, no sama mobilna aplikacija, kao i komponenta koja se treba instalirati na računalo je, srećom, na engleskom jeziku. Nešto pomalo zbunjuje činjenica da je na službenoj web-stranici kao autor aplikacije naveden Panda Gaming Studio, dok je u službenoj Android trgovini kao tvrtka naveden Viper Gaming Studio, a sve je povezano i s Octopus Gameom, iza kojeg stoji Beijing Zhengyiwei Technology Co., a koji nudi rješenje za korištenje gamepada za igranje igara na Androidu. Registrirani razvojni inženjer u službenoj Googleovoj trgovini ima adresu koja vodi u SAD, i to na područje Kickapoo Indijanaca u Oklahomi. Zvuči pomalo čudno? Jest, ali nije zabrinjavajuće, i samo je za sebe zanimljivo.

Sustav treba dvije komponente ako je riječ o Androidu, dok korisnici Appleovih uređaja ne moraju nužno instalirati mobilnu komponentu na svoj iPhone ili iPad

No, sve je to nešto što će mnogi brzo zaboraviti kad se i sami uvjere koliko dobro Wormhole zapravo radi. Sve počinje preuzimanjem odgovarajuće aplikacije iz službene trgovine, koja će korak po korak voditi kroz postavljanje svih preduvjeta. Na Androidu će, tako, biti potrebno uključiti razvojne opcije (potrebno je sedam puta dodirnuti broj međuverzije u postavkama telefona), zatim uključiti USB ispravljanje pogrešaka (USB debugging) te aktivirati protokol prijenosa medija (MTP). Od dopuštenja valja omogućiti pristup lokalnoj pohrani, dopustiti prikaz plutajućeg widgeta te dozvoliti crtanje iznad drugih aplikacija (Appear on top).

Nakon toga valja sa službene web-stranice preuzeti instalacijsku datoteku za softversku podršku, koju je potrebno instalirati na računalo. Kroz tu će se aplikaciju zapravo i upravljati telefonom. Prije nego što se pametni telefon spoji USB kabelom s računalom, potrebno je osigurati da su na njemu instalirani upravljački programi za sam telefon (moguće je osloniti se i na univerzalni upravljački program, što će, uz drivere za dva poznata proizvođača telefona, ponuditi i sam Wormhole).

Jednom kad je sve spremno, valja samo na računalu pokrenuti aplikaciju, spojiti pametni telefon s računalom, potom u sučelju Wormholea na računalu izabrati kojim se mobilnim uređajem želi upravljati (iOS ili Android), i pričekati da se konekcija ostvari. Kada se to dogodi, pokazat će se zaslon mobilnog telefona kojim je odmah moguće upravljati koristeći miša i tipkovnicu. Zgodno je to što je prikaz moguće razvući preko čitavog zaslona, čime se, zapravo, dobiva i svojevrsni prezentacijski modalitet, a to će posebno dobro poslužiti prilikom igranja igara. Osim toga, zgodno je i to što će se orijentacija prozora Wormholea prilagoditi orijentaciji zaslona na telefonu.

Jednom kad se konekcija ostvari pametni će se uređaji s računala moći posve nesmetano koristiti uz prilično zavidne performanse

Sam prozor Wormholea moguće je postaviti tako da uvijek bude pozicioniran iznad svih prozora, dok su dodatne kontrole smještene na panelu koji se nalazi na lijevoj strani glavnog prozora. Preko tog se panela otvara konfiguracija, ali je moguće i upravljati glasnoćom zvuka (ton se neće prenijeti na računalo, on će se i dalje reproducirati na pametnom telefonu), snimiti snimku zaslona, zatamniti zaslon na mobitelu, a tu su i osnovne navigacijske kontrole tipične za pametne telefone (mogu se koristiti i prečaci na tipkovnici). Jedan od važnijih detalja svakako je činjenica da Wormhole zna prenositi sadržaj međuspremnika (clipboard) između pametnog telefona i računala, a i same datoteke na telefon je također lako prebaciti. Samo se dovuku u prozor Wormholea, s time da će datoteke biti smještene u korijenski direktorij na internoj memoriji telefona.

Mobilno igranje na računalu

Igranje igara ono je što Wormhole izdvaja iz skupine sličnih rješenja. Nije potrebno mnogo podešavanja, a jedino što treba učiniti jest mapirati tipkovnicu prema kontrolama koje zahtijeva igra. To će se učiniti relativno jednostavno; samo u lijevom panelu treba izabrati ikonu Keymapping. Mapiranje će biti omogućeno u trenutku kada je na pametnom telefonu pokrenuta igra (ili aplikacija za koju je mapiranje moguće). Nakon što se aktivira opcija podešavanja tipki, pojavit će se malena plutajuća traka na kojoj je potrebno kliknuti na maleni plus kako bi se dodao neki od dostupnih upravljačkih elementa, a onda ih valja mišem smjestiti na odgovarajuću poziciju na zaslonu.

Mapiranje tipki ključna je komponenta koja omogućava da se dobar dio igraćih naslova doista može igrati putem tipkovnice i miša

Tako je moguće dodati kompas koji mapira klasične igraće tipke W, A, S i D, namjestiti nišan, definirati regiju za pucanje (desnim klikom miša ulazi se u modalitet za pucanje), a tu je i mogućnost definiranja pojedinačnih tipki. Dakle, manje ili više sve što je potrebno za igranje dobrog dijela tipičnih igara, a posebno trkaćeg i pucačkog žanra, tim je kontrolama pokriveno. Što se performansi tiče, tu doista nema većih zamjerki. Prijenos kontrola i slike većinom radi besprijekorno i bez zastajkivanja ili zamjetnih odgoda, no povremeno se može osjetiti pad performansi.

Ovisno o razlučivosti, prikaz preko čitavog zaslona može biti nešto slabije kakvoće, ali zato se u postavkama može definirati razina kvalitete, koja varira od 720p s propusnosti od 2 Mbps, pa sve do visoke kvalitete s propusnošću do 10 Mbps s punom dostupnom razlučivošću. Kad smo već kod postavki, valja u njih zaviriti zato što je preko njih moguće podesiti neke praktične stvarčice. Tako je, primjerice, moguće odrediti hoće li panel s kontrolama biti lijevo ili desno, hoće li se koristiti tamna ili svijetla tema, definirati prečace za standardne navigacijske kontrole, podešavati razinu osjetljivosti kotačića miša i trackpada, naznačiti da se koristi iOS-ov nativni kursor (riječ je o još eksperimentalnoj mogućnosti), kao i aktivirati opciju da se deaktivira iOS AssistiveTouch.

Nema što, Wormhole je vrlo zanimljivo rješenje za upravljanje smartfonima izravno s računala. Pohvalnih je performansi, a ponajviše mu se može zamjeriti izostanak dokumentacije. Na službenom webu mogu se pronaći samo često postavljana pitanja (mora ih se prevesti na engleski jezik), a konkretnijeg sustava pomoći, kao ni vodiča kako Wormhole koristiti, zapravo nema. Olakotna okolnost je to što je podešavanje relativno jednostavno, a upute kako je što potrebno konfigurirati prikazane su izravno na zaslonu, bilo na računalu, bilo u samoj mobilnoj aplikaciji. Stoga, svi oni koji traže odlično rješenje za igranje mobilnih igara na računalu, bez žrtvovanja performansi, upravo su ga pronašli.

Microsoft Your Phone - Android na desetki Jedna od zgodnih mogućnosti koje nudi Windows 10 jest opcija povezivanja pametnog telefona s Androidom s računalom. Ovisno o samom telefonu, moguće je primati obavijesti, primati i slati poruke, pregledavati i upravljati fotografijama na telefonu, upravljati pozivima (ako postoji podrška za Bluetooth) te, konačno, pregledavati zaslon samoga telefona i upravljati telefonom izravno s računala pa čak i razmjenjivati datoteke. Dakako, nisu sve mogućnosti podržane na svim telefonima, pa to svakako valja imati na umu. Da bi čitava stvar radila, na telefon je, uz izuzetak nekih Samsungovih telefona novije generacije koji već imaju integriranu tu mogućnost, potrebno instalirati aplikaciju Your Phone Companion - Link to Windows koja se može pronaći u službenoj Googleovoj trgovini. Osim toga, ako već nije, i na računalu iz Microsoftove trgovine valja instalirati aplikaciju Vaš Telefon. Na umu treba imati i da se na računalo treba prijaviti s Microsoftovim računom, kao i na mobilnu aplikaciju, koja će kroz postupak povezivanja voditi korak po korak.

Cijena Besplatan (Android) / 8,99 EUR (iOS za Wormhole Desktop) Platforma Windows 10 (1703 naviše) uz iOS i Android, Windows 7 (samo uz Android), MacOS, Android, iOS URL https://er.run/