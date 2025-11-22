Još jedan boksački spektakl na Netflixu: Anthony Joshua protiv youtubera Jakea Paula

Borba Anthonyja Joshue i Jakea Paula, zakazana za 19. prosinca u Miamiju, donosi dosad neviđeni susret profesionalnog boksača i celebrity izazivača, a sve će se moći gledati uživo na Netflixu

Netflix je službeno najavio meč bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshue, u kojem će ga izazvati proslavljeni youtuber Jake Paul. Opisujući meč kao "vrhunsku boksačku poslasticu", iz Netflixa kažu da će prijenos uživo biti dostupan svim njihovim pretplatnicima diljem svijeta – i to bez dodatne naknade.

Joshua, bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije, ući će u ring nakon petnaestomjesečne pauze i teškog poraza od Daniela Duboisa. Za Jakea Paula ovo je vrhunska prilika, jer nakon pobjeda nad poznatim imenima (uključujući Mikea Tysona, također uz prijenos na Netflixu) i rekordne gledanosti, novi će mu meč biti najizazovniji test dosad.​​

Dogovorena pravila

Borba se održava u Kaseya Centru u Miamiju, bez ekshibicijskih pravila. Naime, radi se o pravoj profesionalnoj borbi, pa Joshua ne smije premašiti maksimalno dozvoljenih 111 kg na vaganju, ali nakon toga nema ograničenja u pogledu rehidracije, što ga stavlja u prednost u snazi i fizičkom aspektu borbe. Jake Paul, koji je dosad uglavnom nastupao u kruzer kategoriji, sada se suočava s teškašem koji iza sebe ima 25 nokauta.​ Borba je ugovorena na osam rundi u trajanju po tri minute.

Oba borca su na tiskovnoj konferenciji najavila visoku razinu motivacije. Paul je najavio nokaut i najavio pohod na svjetsku titulu, dok je Joshua obećao da će "uništiti" protivnika, ne mareći za predviđanja o neizvjesnom ishodu. Očekivano, meč je privukao pažnju boksačkog svijeta, uz neizbježne rasprave o sigurnosti, sportskom integritetu i šokantnom spoju dviju različitih karijera – profesionalnog boksača i "običnog" youtubera. Promotor Eddie Hearn potvrdio je da očekuje rekordnu zaradu.

Bez obzira na ishod, radi se o povijesnom trenutku za sport i digitalni svijet. Netflix ovime potvrđuje svoj još snažniji ulazak u sportsku arenu, dok Joshua i Paul traže novi status u boksačkoj povijesti i obaranje još jednog rekorda gledanosti. Paul se nada da bi mu pobjeda otvorila put ka meču za profesionalni svjetski naslov, dok Joshua traži povratak na pobjedničke staze.

Za gledatelje diljem svijeta, njihov meč 19. prosinca (točnije, 20. prosinca iza 2 sata po hrvatskom vremenu) ima potencijal postati najgledanijim boksačkim događajem godine.