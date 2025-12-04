MrBeast svoje carstvo širi i izvan YouTubea

Jimmy Donaldson, poznatiji kao MrBeast, više nije samo YouTuber. Njegovo carstvo sada vrijedi preko 5 milijardi dolara i uključuje čokolade, TV show na Amazonu te planove za osvajanje novih tržišta

Bug.hr četvrtak, 4. prosinca 2025. u 17:55

Nakon 13 godina na platformi i s publikom koja se približava nevjerojatnoj brojci od pola milijarde pratitelja, Jimmy Donaldson, poznatiji kao MrBeast, najveći je YouTuber na svijetu. Ipak, kako navodi The New York Times, od 2022. godine on svjesno radi na tome da preraste okvire jedne platforme, šireći svoj poslovni portfelj i redefinirajući pojam "kreatora" u medijskoj industriji.

Danas je Donaldson puno više od YouTubera; on je vlasnik brenda čokoladica, developer igračaka, ima ambicije ući u bankarski sektor, a čak je i vlasnik tematskog parka u Saudijskoj Arabiji. Njegova tvrtka, Beast Industries, procjenjuje se na više od pet milijardi dolara. Svoj doseg proširio je i na streaming servise, potpisavši 2024. godine ugovor s Amazonom za reality show "Beast Games" na Prime Videu. "Možete ispričati fenomenalnu priču u 30-minutnom YouTube videu", izjavio je Donaldson, "ali s dužom serijom možete ljude puno više emocionalno vezati uz brend."

Jeff Housenbold, koji se tvrtki pridružio kao izvršni direktor u ljeto 2024., objasnio je da Beast Industries ima tri glavna odjela. Prvi je, naravno, sadržaj, koji čini polovicu prihoda. Drugi su potrošački proizvodi, što uključuje brend grickalica Feastables, suradnju na brendu sušenog mesa, a uskoro i vlastiti mobilni telefon. Treći, najnoviji odjel, bit će platforma koja će spajati druge kreatore s marketinškim odjelima Fortune 1000 kompanija.

Iako se navodno natjecao u ponudi za kupnju TikToka, Donaldson je odbacio kvalitetu sadržaja na toj platformi, opisavši ga kao 'sadržaj koji manje potiče razmišljanje' u usporedbi s YouTubeom. Čvrsto vjeruje u masovnu privlačnost YouTubea, koji dominira satima gledanja na američkim televizijama. "Ako želite prodati proizvode u vrijednosti od 100 milijuna dolara, YouTube je bez premca najbolji izbor", istaknuo je.

Zanimljivo je da Donaldson umanjuje važnost vlastitog lika za uspjeh brenda. "Nadam se da me ljudi vole, ali to nije glavni razlog zašto svaki video ima 200 milijuna pregleda", kaže on. "Razlog su ludi koncepti koje radimo." Ti koncepti uključuju pothvate poput zakopavanja u stakleni lijes na 50 sati ili punjenja bratove kuće neonsko zelenom pjenom (nakon čega mu je kupio novu kuću).

Unatoč ludim idejama, Donaldson se kloni kontroverzi. Rijetko komentira polarizirajuće teme poput politike ili ratnih sukoba. Kaže kako "radije koristi svjetla pozornice za teme poput" svog rada na etičkom dobavljanju kakaa za svoj brend Feastables.

Njegova strategija je jasna: iskoristiti masivni doseg s YouTubea kao odskočnu dasku za izgradnju diverzificiranog poslovnog carstva koje se ne oslanja samo na njegov lik. Kako je zaključio njegov CEO, Jeff Housenbold: "Pomažemo da dobrota postane viralna."



