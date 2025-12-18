YouTube će prenositi dodjele Oscara od 2029. godine

Američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti najavila je strateško partnerstvo s platformom YouTube, čime se označava povijesna prekretnica u načinu prijenosa dodjele najpoznatije i najprestižnije filmske nagrade na svijetu. Počevši od 2029. godine, dodjela Oscara emitirat će se ekskluzivno na YouTubeu i bit će dostupna svima putem besplatnog globalnog prijenosa, dok će u Sjedinjenim Američkim Državama sadržaj biti dostupan i putem usluge YouTube TV.

Globalni doseg

Ovaj dogovor ne obuhvaća samo samu ceremoniju dodjele, već uključuje i sveobuhvatno praćenje popratnih događaja. Gledatelji će tako imati pristup izravnim prijenosima s crvenog tepiha, uvid u događanja iza kulisa te ekskluzivan pristup Governors Ballu, službenoj zabavi koja se održava nakon same dodjele, najavljeno je.

Partnerstvo uključuje i značajnu tehnološku suradnju s odjelom Google Arts & Culture. Cilj je digitalizirati bogatu kolekciju Akademije te omogućiti digitalni pristup odabranim izložbama Muzeja Akademije. Time se nastoji osigurati očuvanje filmske baštine i njezina dostupnost široj javnosti putem digitalnih alata i platformi.

Glavni izvršni direktor YouTubea, Neal Mohan, istaknuo je da će suradnja s Akademijom inspirirati novu generaciju kreativaca i ljubitelja filma. Prema njegovim riječima, cilj je ostati dosljedan bogatoj tradiciji Oscara, ali istovremeno iskoristiti doseg platforme kako bi se privukla globalna publika i podržala umjetnost pripovijedanja. Iz YouTubea navode kako je kreativnost u samom središtu njihova djelovanja te da im je čast postati domom najvažnije večeri u Hollywoodu.

Ova odluka očekivano je uzburkala duhove u filmskoj i televizijskoj industriji, jer se YouTube – koji i nije smatran dijelom filmske industrije – tako nametnuo kao lider i prestigao sve ostale streaming servise. Oni su možda dublje uronjeni u svijet filma, ali nemaju mogućnost besplatnog emitiranja prijenosa u cijelom svijetu, što je Akademiji očito bilo presudno. Od reakcija s društvenih mreža izdvojit ćemo jednu koja nam se učinila posebno duhovitom. Netko je na X-u napisao "Sad očekujem da netko zastane usred govora i zahvali se NordVPN-u na sponzorstvu".