Mushkinovi SSD-ovi iz Source serije

Mushkin je predstavio novu seriju SSD-ova – Source. Seriju čine cjenovno pristupačni M.2 i 2,5-inčni modeli kapaciteta od 120 GB do 1 TB.

Svi modeli za pohranu podataka koriste 3D TLC NAND flash memoriju i temelje se na Silicon Motionovom kontroleru SM2258XT. Što se performansi oko čitanja i zapisivanja podataka tiče, i dalje vrijedi da su najsporiji kapacitetom manji modeli.

Naime, 120-gigabajtni model koji je ujedno i najmanji model unutar serije podacima pristupa brzinom do 510 MB/s, dok iste zapisuje s brzinom do 440 MB/s. Najbolje performanse ostvaruju modeli većeg kapaciteta koji prethodno zapisanim podacima pristupaju brzinom do 560 MB/s, a nove podatke zapisuju brzinom do 520 MB/s.

Mushkinovi Source SSD-ovi se već mogu nabaviti u 2,5-inčnom formatu putem Amazona u kapaciteta od 120 GB, 250 GB i 500 GB po cijenama od 38,99 USD, 62,99 USD i 109,99 USD. Terabajtni model za sada nije dostupan. Tijekom travnja 2018. godine, Mushkin će u prodaju staviti i M.2 modele.