Neki NVMe SSD-ovi mogu izgubiti podatke prilikom nestanka struje?

DRAM u SSD-ovima može poboljšati performanse, ali predstavlja određen rizik ako proizvođač SSD-a nije osigurao da ne dolazi do gubitka podatka iz DRAM-a ukoliko dođe do nekog "prekida"

Ako ste redovni posjetitelj ovog portala, onda vrlo vjerojatno i znate da je DRAM nestalna (volatilna) memorija, odnosno nakon što se prekine dotok električne energije, sve što je bilo zapisano u toj memoriji nestaje. To najčešće nije problem, jer se (D)RAM tretira kao privremenu memoriju, dok se podaci čuvaju na stalnim memorijama, na storage uređajima - zapisani na magnetske ploče kod čvrstih diskova, odnosno u elektroničke komponente (Flash čipove u SSD-ovima i USB memorijskim stickovima).

No, što se događa kad nestane sadržaj DRAM-a unutar SSD-a, primjerice uslijed nestanka struje? Twitteraš Russ Bishop odlučio je to istražiti - testirati četiri NVMe SSD-a, te pritom, prilikom pražnjenja DRAM-a, iščupati kabel iz vanjskog kućišta. Od četiri SSD-a koja je inicijalno testirao, dva su izgubila podatke iz DRAM-a koji su u tom trenutku trebali biti zapisani u Flash čipove!

Situacija je mogla biti puno gora, jer da je oštećen FTL (vidi okvir "Čemu služi DRAM"), teoretski je moglo doći do gubitaka svih podataka sa SSD-a. Zbog čega onda neki SSD-i nisu bili okrznuti? Proizvođači mogu koristiti više tehnika da bi se gubitak podataka izbjegao.

Jedan od primjera je Samsungov journaling (reklo bi se - vođenje evidencije), kod koje SSD prati što je operacijski sustav naredio da se zapiše na SSD i što se sve uspjelo zapisati u Flash čipove prije nego li je nestalo struje. Druga tehnika, viđena kod SSD-ova namijenjenih poslovnom sektoru, dodatni su kondenzatori, koji će čipovima unutar SSD-a dati dovoljno struje da završe pražnjenje DRAM-a u Flash memoriju.

Rezultati

Što se tiče modela SSD-ova testiranih u prvoj rundi, dva su preživjela ištekavanje bez poteškoća:

Samsung 970 EVO Plus 2TB,

WD Red SN700 1TB.

Dva su završila s oštećenim podacima, koji su se iz DRAM-a prebacivali u Flash čipove:

SK Hynix Gold P31 2TB SHGP31-2000GM-2 (FW 31060C20) ,

Sabrent Rocket 512 (Phison PH-SBT-RKT-303, FW RKT343.4).

Bishop je nastavio testirati SSD-ove, od kojih su svi ovi u idućoj rundi prošli bez greške:

Crucial P5 Plus 1TB CT1000P5PSSD8, FW P7CR402,

Kingston SNVS/250G, 012.A005,

Seagate Firecuda 530 PCIe Gen 4 1TB ZP1000GM30013, FW SU6SM001,

Intel 670p 1TB, SSDPEKNU010TZ, FW 002C,

Crucial P2 250GB CT250P2SSD8, FW P2CR046,

Samsung 980 250GB MZ-V8V250, 2021/11/07,

WD Black SN750 1TB WDS100T1B0E, 09Jan2022,

WD Green SN350 240GB WDS240G20C, 02Aug2021.

Implikacije

Je li ovo za uzbunu? Ako NVMe SSD koristite unutar računala, vjerojatno nije, čak i ako je jedan od ovih koji su pali na testu. To je zato što iz kondenzatora matične ploče ili napajanja mogu dobiti nešto struje i nakon nestanka struje iz strujne mreže ili pritiskom na prekidač na napajanju, vjerojatno sasvim dovoljno da završe prijenos podataka iz DRAM-a u Flash čipove.

Sigurno je sigurno

To kod korištenja vanjskog kućišta nije slučaj, jer kad se išteka kabel, istog se trenutka, naprasno, prekida prijenos električne energije do SSD-a u vanjskom kućištu. Dakle, iako su vas možda uvjeravali da ne trebate ručno "izbacivati" USB memorijske stickove i slične uređaje, u ovakvim slučajevima to bi mogla biti razlika između ispravno zapisanih podataka na SSD-u i oštećenih datoteka. I kad god je potencijalni gubitak podataka u pitanju, treba napomenuti da nema zamjene za backup.