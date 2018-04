WD Black u M.2 izdanju

Western Digital predstavio je pojačanje unutar svoje Black serije. Ovog puta radi se o M.2 NVMe SSD-u koji u jednom uređaju sjedinjuje vrhunske performanse i razumne cijene.

WD Black moći će se nabaviti u kapacitetima od 250 GB, 500 GB i 1 TB. Osnovni model kapaciteta 250 GB odlikuje se brzinom zapisa do 1.600 MB/s, te brzinom pristupa već zapisanim podacima do 3.000 MB/s. Kapacitetom veći modeli – od 500 GB i 1TB podatke čitaju brzinom do 3.400 MB/s, a zapisuju ih brzinama do 2.800 MB/s (1 TB) i 2.500 MB/s (500 GB).

Proizvođač navodi kako je ova serija SSD-ova nastala od nule te kako su u izradi korištene WD-ove najnovije tehnologije uključujući kontroler i 3D NAND memoriju. Što se izdržljivosti tiče nova serija ima MTTF od 1,75 milijuna radnih sati te ovisno o modelu mogućnost zapisivanja do 600 TB podataka. WD je cijelu seriju pokrio i petogodišnjim jamstvom.

WD Black 3D NVMe SSD-ovi u prodaji će se pojaviti do kraja mjeseca (travanj 2018.) po cijenama od 119,99 USD (250 GB), 229,99 USD (500 GB) i 449,99 USD (1 TB).