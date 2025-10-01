Amazon predstavio novu generaciju Kindle Scribea

Kao što se moglo pretpostaviti, Kindle Scribe Colorsoft bit će osjetno skuplji od modela bez zaslona u boji

Amazon je službeno predstavio novu generaciju linije Kindle Scribea, koja sadržava dva modela – obični, ali redizajnirani Kindle Scribe te potpuno novi Kindle Scribe Colorsoft sa zaslonom u boji.

Naime, novi Kindle Scribe zadržava tanak dizajn od 5,4 milimetra te težinu od 400 grama, donoseći pritom 11-inčni mat e-ink zaslon s posebnim slojem koji imitira teksturu papira za prirodnije pisanje olovkom. Pogoni ga novi, neimenovani četverojezgreni čip uz veću količinu memorije, a za još glađe cjelokupno iskustvo tu je Amazonova tehnologija Oxide.

Što se tiče Kindle Scribe Colorsofta, on dolazi s kolor zaslonom koji koristi filter boja i nitritne LED-ice za omekšavanje boja i smanjenje oštrine u odnosu na obične LCD zaslona. Usprkos novom zaslonu u boji, iz Amazona ističu da i ovaj model nudi autonomiju od nekoliko tjedana, što znači da onaj prepoznatljivi DNK Kindlea nije nestao.

Novi modeli donose i poboljšano softversko iskustvo, uključujući potpuno novi početni zaslon s opcijom Quick Notes za brzo zapisivanje bilješki. Na istom mjestu korisnici mogu vidjeti nedavno otvorene knjige, dokumente i bilježnice. Uz to, moguće je pristupiti svim dokumentima zahvaljujući integraciji s Google Driveom i Microsoft OneDriveom. Nova tražilica temeljena na umjetnoj inteligenciji omogućuje pretraživanje bilješki, a početkom iduće godine korisnici će moći slati bilješke i dokumente na Alexa+ te o njima voditi razgovor.

Među ostalim značajkama ističe se mogućnost izvoza bilješki kao konvertiranog teksta ili ugrađene slike u OneNote, korištenje olovaka i markera u boji s izborom od 10 boja olovaka i 5 boja markera, novi alat za sjenčanje te opcija organiziranja dokumenata, bilježnica, knjiga i ostalog u istu mapu.

Novi Kindle Scribe dostupan je po cijeni od 500 dolara za standardni model i 430 dolara za verziju bez prednjeg svjetla. Kindle Scribe Colorsoft koštat će 630 dolara. Sva tri uređaja bit će dostupna na američkom Amazonu krajem ove godine, dok će se na njemačkom Amazonu pojaviti tek početkom 2026.