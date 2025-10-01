Amazon predstavio novu generaciju Kindle Scribea

Kao što se moglo pretpostaviti, Kindle Scribe Colorsoft bit će osjetno skuplji od modela bez zaslona u boji

Matej Markovinović srijeda, 1. listopada 2025. u 22:30

Amazon je službeno predstavio novu generaciju linije Kindle Scribea, koja sadržava dva modela – obični, ali redizajnirani Kindle Scribe te potpuno novi Kindle Scribe Colorsoft sa zaslonom u boji.

Naime, novi Kindle Scribe zadržava tanak dizajn od 5,4 milimetra te težinu od 400 grama, donoseći pritom 11-inčni mat e-ink zaslon s posebnim slojem koji imitira teksturu papira za prirodnije pisanje olovkom. Pogoni ga novi, neimenovani četverojezgreni čip uz veću količinu memorije, a za još glađe cjelokupno iskustvo tu je Amazonova tehnologija Oxide.  

Što se tiče Kindle Scribe Colorsofta, on dolazi s kolor zaslonom koji koristi filter boja i nitritne LED-ice za omekšavanje boja i smanjenje oštrine u odnosu na obične LCD zaslona. Usprkos novom zaslonu u boji, iz Amazona ističu da i ovaj model nudi autonomiju od nekoliko tjedana, što znači da onaj prepoznatljivi DNK Kindlea nije nestao.

Novi modeli donose i poboljšano softversko iskustvo, uključujući potpuno novi početni zaslon s opcijom Quick Notes za brzo zapisivanje bilješki. Na istom mjestu korisnici mogu vidjeti nedavno otvorene knjige, dokumente i bilježnice. Uz to, moguće je pristupiti svim dokumentima zahvaljujući integraciji s Google Driveom i Microsoft OneDriveom. Nova tražilica temeljena na umjetnoj inteligenciji omogućuje pretraživanje bilješki, a početkom iduće godine korisnici će moći slati bilješke i dokumente na Alexa+ te o njima voditi razgovor.

Među ostalim značajkama ističe se mogućnost izvoza bilješki kao konvertiranog teksta ili ugrađene slike u OneNote, korištenje olovaka i markera u boji s izborom od 10 boja olovaka i 5 boja markera, novi alat za sjenčanje te opcija organiziranja dokumenata, bilježnica, knjiga i ostalog u istu mapu.

Novi Kindle Scribe dostupan je po cijeni od 500 dolara za standardni model i 430 dolara za verziju bez prednjeg svjetla. Kindle Scribe Colorsoft koštat će 630 dolara. Sva tri uređaja bit će dostupna na američkom Amazonu krajem ove godine, dok će se na njemačkom Amazonu pojaviti tek početkom 2026.

 



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi