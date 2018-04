Chuwi Hi9 Air - Android tablet sa 2K rezolucijom

Kineska tvrtka Chuwi većinom je poznata po svoji cjenovno pristupačnim tabletima koji imenom i dizajnom često podsjećaju na Appleove uređaje. Ovog puta, najveća sličnost je u vezi imena koji uz neke originalne nazive (Hi9), ima i onaj koji je zasigurno posuđen od Applea – Air.

Chuwi Hi9 Air je tablet zasnovan na Android platformi. Inačica Androida na kojoj se tablet temelji novijeg je datuma – Android 8.0 (Oreo). Zaslon je IPS, dijagonale 10,1 inča i rezolucije 2.560 x 1.600 točaka. Tablet ima 4 GB RAM-a (DDR3) i 64 GB interne memorije (eMMC). Korisnici kojima je inicijalni podatkovni prostor nije dovoljan, uvijek ga mogu nadograditi naknadno, umetanjem memorijske kartice (microSD do 128 GB).

Pogonsku snagu daje MediaTekov Helio X20 procesor dok se za grafički dio posla brine ARM Mali-T880 grafika. Pored standardnih Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (4.2) tehnologija Chuwi Hi9 Air podržava i GSM, WCDMA i LTE mreže. Baterija je kapaciteta 8.000 mAh što bi prema proizvođačevim navodima trebalo biti dovoljno za do 12 sati slušanja glazbe, za do 6 sati gledanja filmova ili do 5,5 sati gaminga.

Tablet ima i dvije kamere – sa svake strane kućišta po jednu. S prednje strane nalazi se kamera rezolucije 5 MP što je sasvim dovoljno za pokoji selfie ili video poziv. Za korisnike kojima ne predstavlja problem fotografirati i snimati videozapise sa stražnjom kamerom Chuwi je postavio kameru rezolucije 13 MP.

Chuwi Hi9 Air ima dimenzije od 241,7 x 172 x 8,2 milimetara i težinu od 550 grama. Do 19. travnja moguće ga je nabaviti po promotivnoj cijeni od 199,99 USD na online trgovini Banggood.com, dok će nakon tog datuma cijena skočiti na 239,99 USD.