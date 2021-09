Lenovo Tab P12 Pro i Tab P11 5G - tableti za profesionalne i kućne korisnike

Lenovo je na Tech Worldu 2021 predstavio nove tehnologije i uređaje – Everything-As-A-Service platformu, Yoga i IdeaPad prijenosnike iz premium i srednjeg segmenta o kojima smo vas izvijestili ranije, te nove 12" i 11" tablete i pametne (bežične) slušalice o kojima će biti ovaj tekst.

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro veći je i snažniji model u odnosu na Tab P11 5G. Nastavak PRO opravdava velikim 12,6-inčnim OLED zaslonom, snažnim JBL zvučnicima, većom količinom memorije te brzim Snapdragon 870 čipom i dugotrajnom baterijom. Zaslon ima razlučivost od 2.560 x 1.600 točaka te mogućnost rada pri 60 Hz ili 120 Hz, koju korisnik može sam odabrati ovisno o tome za što koristi tablet – jednostavnije zadatke poput čitanja vijesti, slušanja glazbe i slično, ili naprednije poput – igranja video igara.

Zaslon je osjetljiv na dodir i omjera 16:10. Podržava 107% NTSC spektra i svjetlinu do 600 nita. Zahvaljujući poboljšanom rasporedu subpiksela S-Stripe RGB Lenovo je postigao manju zrnatost slike. Također podržava Dolby Vision i HDR10+. Ljubitelji multimedije dobili su četiri glasna SLS JBL zvučnika i podršku za Dolby Atmos tehnologiju te posebno Lenovo Premium ugađanje zvuka. Pokreće ga Qualcommov čip – Snapdragon 870. Opremljen je s do 8 GB RAM-a (LPDDR5) i 256 GB podatkovnog prostora te podrškom za Wi-Fi 6. Opcionalno u ponudi Lenovo ima i 5G model. Baterija je kapaciteta 10.200 mAh, podržava brzo punjenje (45W) i u mogućnosti je ponuditi dugotrajan rad uređaja sa samo jednim punjenjem – do 17 sati rada.

Lenovo Tab P12 Pro podržava i dodatnu opremu poput tipkovnica i digitalnih olovaka. Originalna tipkovnica dolazi u punoj veličini sa 16 funkcijskih tipki i velikim trackpadom. S tabletom se spaja pomoću Pogo pinova u četiri točke. Digitalna, Precision Pen 3, olovka automatski se spaja s tabletom nakon odvajanja od kućišta. Ponovnim odlaganjem na za to predviđeno mjesto automatski počinje proces punjenja njezine baterije. Olovka se može koristiti i kao daljinski upravljač za preskakivanje pjesama ili snimanje selfija pomoću ugrađenih kamera na tabletu.

Lenovo Tab P11 5G

Lenovo P11 5G dolazi u manjoj i nešto slabijoj hardverskoj izvedbi u odnosu na Pro model. Za početak zaslon je IPS, manji je – 11-inčni, ali i dalje rezolucije 2K. Svjetlina je također nešto manja – do 400 nita, u odnosu na 600 nita kod Pro modela. Podrška za HDR10+ je izostala, no zadržana je podrška za Dolby Vision. P11 5G ima četiri JBL zvučnika, podršku za Dolby Atmos i također posebno Lenovo Premium ugađanje zvuka. Temelji se na Snapdragon 750G čipu, podržava 5G te ima istu memorijsku konfiguraciju kao i Pro model – do 8GB RAM-a i 256 GB podatkovnog prostora.

Zbog manjih dimenzija i manjih energetskih zahtjeva P11 5G je dobio i manu bateriju. Kapacitet joj je 7.700 mAh. Baterija podržava brzo punjenje od 20W i može osigurati do 12 sati neprekidnog rada. Ovaj model podržava DisplayPort, a kao opcija se nudi paket koji se sastoji od tipkovnice i digitalne olovke Precision Pen 2.

Što se softvera tiče oba modela se temelje na Androidu. Lenovo je oba modela opremio s trenutno najnovijom inačicom Androida – Androidom 11. Spomenimo i da oba tableta (kao i Lenovo prijenosnici) podržavaju Project Unity koji omogućava uparivanje navedenih uređaja s računalima tvrtke Lenovo s operacijskim sustavima Windows 10 i Windows 11. jednostavno povezivanje putem PIN-a omogućava da se radna površina s računala prošiti i na tablet kako bi korisnici dobili više prostora za rad. Pritom zaslon tableta nije samo dodatna radna površina već Windows i Android aplikacije mogu raditi istodobno. Primjerice, Windows računalo se može koristiti za videopozive, a tablet zbog zaslona osjetljivog na dodir za crtanje i dijeljenje slika na virtualnoj ploči. Lenovo u nadolazećim mjesecima planira i dodatne značajke vezano uz Project Unity i povezivost uređaja, upravljanje i pohranjivanje podataka.

Lenovo Smart Wireless Earbuds

Lenovo Smart Wireless Earbuds, kako im sam naziv kaže, su pametne bežične slušalice. Mogu se jednostavno povezivati s Android i Windows uređajima pomoću tvrtkine Smart Pair tehnologije. Slušalice će bez problema s jednim punjenjem osigurati do sedam sati korištenja, a s dodatnim nadopunjavanjem putem kutijice za bežično punjenje i do 28 sati.

Slušalice su dostupne u dvije boje – crnoj i bijeloj i svaka od njih teži samo 4,2 grama. Pomoću Lenovo Enhanced Multipoint tehnologije slušalice istovremeno mogu biti povezane s dva različita uređaja – primjerice telefonom i računalom. Uz slušalice Lenovo isporučuje i jastučiće različite veličine kako bi svaki korisnik mogao odabrati optimalnu veličinu ovisno o veličini uha. Kontrole dodirom smještene su diskretno na slušalicama i omogućuju korisniku jednostavno i brzo reguliranje funkcija medija i komunikacije samo jednim dodirom. Podrška za Google Assistanta omogućava kontrolu slušalica i putem glasovnih naredbi, aktiviraju se izgovaranjem – Hey Google.

Otporne su na prskanje vodom (IPX4) u svim smjerovima, imaju mogućnost smanjenja okolne buke do 38 decibela. Pametno i prilagodljivo poništavanje buke dinamički se prilagođava ovisno o količini buke te pomoću šest mikrofona osigurava da je korisnikov glas s druge strane kristalno jasan. Na kutijici za punjenje nalaze se tri LED-ice koje ukazuju na napunjenost baterije. Inače slušalice za povezivanje s kompatibilnim uređajima koriste Bluetooth tehnologiju (5.2).

Detaljne specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača. Tableti Tab P12 Pro i Tab P11 5G na europsko tržište stižu tijekom idućeg mjeseca (listopad 2021.) po početnim cijenama od 899 i 499 eura. Cijene su bez poreza. Cijena slušalica kretat će se oko 99,99 USD i na europskom će tržištu biti dostupne tijekom trećeg kvartala 2021. godine.