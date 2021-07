Lenovo tableti i pametni sat za jednostavniji hibridni način života

Pored novih prijenosnih računala i perifernih uređaja Lenovo je predstavio i nove tablete iz serija Tab i Yoga Tab te jedan novi pameti sat. Novi uređaji dizajnirani su i osmišljeni za korisnike koji zadnjih godinu i pol zbog pandemije rade od kuće. Novi tableti su osim za rad pogodni i za zabavu, štoviše sam proizvođač za seriju Yoga Tab 13 navodi kako je praktički riječ o prijenosnom kućnom kinu.

Yoga Tab 13

Yoga Tab 13 temelji se na mobilnoj platformi Snapdragon 870. Ima osam jezgri brzine do 3,2 GHz, 8 GB RAM-a te ovisno o modelu 128 ili 256 GB interne memorije. Veliki 13,3“ LPTS zaslon odlikuje se razlučivošću od 2.160 x 1.350 točaka, 60 Hz osvježavanjem i osvjetljenjem od 400 nita. Zaslon podržava 100% sRGB spektra te DolbyVision HDR tehnologiju.

Za kvalitetan zvuk proizvođač je ugradio četiri JBL zvučnika te osigurao podršku za tehnologije Lenovo Premium Audio i Dolby Atmos. Dodatno, donja zvučna komora pomaže postići performanse basa do 450 Hz, što u konačnici rezultira snažnim zvučnim efektima. Potonje će najviše cijeniti ljubitelji streaming servisa poput Netlixa.

Kućište je crne, Shadow Black, boje i prekriveno je Alcantarom – mekanim materijalom iz Italije koji omogućuje luksuzan dodir za što je Yoga Tab 13 dobio i RedDot nagradu. Postolje se može iskoristiti i na način da se tablet objesi o primjerice kuku na vratima, ormariću i slično.

Osim kao jedinstveni uređaj, Yoga Tab 13 može se iskoristi i kao dodatni monitor tako da se pomoću micro-HDMI/USB kabela poveže s prijenosnim računalom. Što se autonomije tiče, Yoga Tab 13 opremljen je s baterijom kapaciteta 10.000 mAh što je prema proizvođaču dovoljno za do 12 sati rada s jednim punjenjem. Kada dođe vrijeme punjenja ono ne traje dugo, jer se odvija preko 30W Quick Charge punjača. Uz tablet stiže i najnoviji Android – 11 s Googleovim prostorom za zabavu (Google Kids Space i Google Entertainment Space) koje podržava i rad pomoću glasovnih komandi putem Google Assistanta.

Yoga Tab 11

Lenovo je predstavio i cjenovno pristupačniji Yoga Tab 11 model. Uz nešto manji zaslon od velikog 13,3“ modela razlikuje se i po platformi na kojoj se temelji – MediaTek Helio G90T. dolazi u Wi-Fi i LTE izdanjima te ovisno o modelu s 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije odnosno s 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije.

Yoga Tab 11 opremljen je sa TDDI LCD zaslonom razlučivosti 2.000 x 1.200 točaka. I ovaj zaslon ima 60 Hz osvježavanje, osvjetljenje od 400 nita te podršku za Dolby Vision. Tu su također i četiri JBL zvučnika, podrška za Dolby Atmos i Lenovo Precision Pen 2. Baterija ima nešto manji kapacitet – 7.500 mAh, ali zahvaljujući štedljivijem čipu i manjem zaslonu konačna autonomija je veća – do 15 sati. Za ponovno punjenje baterije koristi se 20W Quick Charge punjač. Što se softvera tiče i Lenovo Tab 11 je dobio najnovije od Googlea – Android 11.

Tab P11 Plus

Lenovo je predstavio i jedan tablet iz serije Tab P11 Plus, te treću generaciju tableta Tab M7 i Tab M8. Lenovo Tab P11 Plus opremljen je sa 11“ IPS LCD zaslonom razlučivosti 2.000 x 1.200 točaka, MediaTekovim G90T čipom i može imati do 6 GB RAM-a i do 128 GB interne memorije. I kod ovog modela Lenovo je iskoristio LPDDR4 memoriju dok je noviju, ujedno i bržu LPDDR5 memoriju dobio samo TOP model – Yoga Tab 13. Ono po čemu se Plus modeli izdvajaju u odnosu na ostale jest mogućnost proširenja s dodatnom opremom poput tipkovnice.

Treća generacija tableta iz serija M7 i M8 spadaju pod obiteljske tablete te su kao takvi nešto slabijih specifikacija u odnosu na gore navedene. Shodno tomu imaju i najniže cijene, o kojima ćemo na kraju teksta.

Tab M7 i Tab M8

Lenovo Tab M7 ovisno o modelu temelji se na MediaTek MT8166 (Wi-Fi) ili MediaTek MT8766 (LTE) čipu. Ima 2 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Zaslon je 7“, razlučivosti 1.024 x 600 točaka. Tablet ima dvije kamere, sa svake strane kućišta po jednu razlučivosti 2 MP. Zvuk stiže iz jednog zvučnika, a komunikacija preko video poziva odvija se preko jednog mikrofona (tableti iz Yoga Tab serije imaju po dva ili tri mikrofona, ovisno o modelu).

Lenovo Tab M8 dobio je MediaTekov Helio P22T čip, 8“ IPS LCD zaslon razlučivosti 1.280 x 800 točaka. Zvučna slika je bolja zahvaljujući dodatnim zvučnicima i mikrofonima. M8 ima po dva zvučnika i dva mikrofona. Kamere su također bolje – sa stražnje strane proizvođač je ugradio kameru od 5 MP, dok je s prednje zadržao kameru od 2 MP. Kućište oba modela je izrađeno od metala i odlikuje se čistim linijama. Kao dodatnu opremu Lenovo je pripremio i pametnu stanicu za punjenje kojom se može upravljati putem Google Assistanta.

Smart Clock 2

Za ljubitelje pametnih gadgeta Lenovo je osmislio i Smart Clock 2. Kako mu sam naziv govori riječ je o pametnom satu. Proizvođač navodi kako je osmišljen za spavaću sobu ili neku drugu sobu u kojima vam je potreban sat koji radi više radnji, osim podrazumijevane – pokazivanja vremena.

Kako bo osigurao privatnost – Smart Clock 2 nema kamera, ali ima jedan mikrofon kako bi se njime moglo upravljati pomoću glasa. Zaslon je dijagonale 4“ i osjetljiv je na dodir. Temelji se na MediaTekovom MT8167S čipu, ima 1 GB RAM-a i 8 GB interne memorije. Pametni sat se može upotpuniti s dockom koji kasnije služi i kao bežični punjač za mobitele. S ostalim uređajima komunicira preko bežičnih tehnologija – Wi-Fi (802.11 b/g/n) i Bluetooth 4.2.

CIJENE I DOSTUPNOST Naziv uređaja Dostupan od Početna cijena (s PDV) Yoga Tab 13 lipanj 2021. 799 eura Yoga Tab 11 srpanj 2021. 349 eura Tab P11 Plus srpanj 2021. 299 eura Tab M7 lipanj 2021. 199 eura Tab M8 do kraja 2021. cijena treba biti formirana i ovisit će o tržištu Smart Clock 2 kolovoz 2021. 88,99 eura

Pametni sat se može koristiti za pregledavanje fotografija, obveza u kalendaru, poslušati vijesti iz prometa, saznati prognozu vremena ili jednostavno skratiti vrijeme uz glazbu. Detaljne specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača. Što se dostupnosti i cijena tiče Lenovo je objavio kako će uređaji na europsko tržište stizati između lipnja i kraja 2021. godine. Cijene će se kretati između 88,99 i 779 eura, ovisno o uređaju. Detaljnije informacije vezano uz cijene i dostupnost navedene su u gornjoj tablici.