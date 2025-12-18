Novi iPad Air M3 na najvećem popustu godine, idealno za Božićni poklon - Amerikancima

Novi Apple iPad Air 11" s M3 čipom dostupan je na američkom tržištu po najnižoj cijeni ove godine - startni model trenutno se prodaje za 399 dolara. Šokantno povoljna cijena za nas iz Hrvatske, gdje isti taj model stoji 770 eura

Malo koji poklon bi izazvao toliko univerzalnog oduševljenja kao potpuno novi iPad. Upravo na vrijeme za Božić, na američkom se tržištu pojavila ponuda za najnoviji Apple iPad Air 11" M3 tablet sa 128 GB memorije po najnižoj cijeni u godini. Tamo je model sa 128 GB WiFi pohranom moguće nabaviti za 399,99 € nakon popusta od 200 € (redovna cijena je 599 €). Za usporedbu, u Hrvatskoj isti taj model košta oko 770 eura. Američka cijena nadmašuje čak i najniže ponude viđene tijekom Crnog petka i Cyber ponedjeljka za otprilike 50 €. Prema informacijama iz američkih trgovina, narudžba bi trebala biti isporučena prije Božića, iako to ovisi o lokaciji unutar SAD-a.

Što donosi novi M3 čip?

Pa, ako nas čitati iz SAD-a i zainteresirani ste za kupnju, evo nekoliko dodatnih informacija: iPad Air M3 je najnovija generacija iPad Air tableta predstavljena u ožujku ove godine. Najveća nadogradnja je svakako Apple M3 čip, koji je oko 20 posto brži od M2 čipa koji se nalazi u prethodnoj generaciji. Uključivanje M3 čipa također znači da novi iPad Air sada podržava Apple Intelligence, značajku koja nije dostupna ni na jednom starijem modelu iPad Aira, što ga čini znatno pametnijim i sposobnijim za buduće softverske nadogradnje.

Ostatak specifikacija uglavnom je identičan njegovim prethodnicima. iPad Air se može pohvaliti Liquid Retina zaslonom od jedanaest inča rezolucije 2360x1640 (264 ppi) sa širokim spektrom boja P3 i True Tone tehnologijom, što ga čini kvalitetnijim od zaslona na standardnom iPadu. Kapacitet pohrane počinje od 128 GB, ali dostupni su i modeli od 256 GB, 512 GB te jedan TB, a svi su trenutno na popustu u sklopu spomenute ponude. iPad Air je kompatibilan s Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) i Magic Keyboard tipkovnicom. Zapravo, noviji model Magic Keyboard tipkovnice, koji je predstavljen ranije ove godine, posebno je prilagođen upravo za ovaj iPad Air, kako navodi IGN.

Ovaj iPad Air s M3 čipom predstavlja zlatnu sredinu, nudeći premium značajke po, barem na američkom tržištu, znatno pristupačnijoj cijeni. To ga čini izvrsnim izborom za širok krug korisnika, posebno za one koji mogu iskoristiti ponuđeni popuste.