Surface Go 2 je ipak dobio znatniju nadogradnju hardvera

Microsoft se ipak odlučio za znatnije nadogradnje Surface Go 2 tableta, osim novih procesora tu su i veći zaslon, bolji mikrofoni i kamere te poboljšano vrijeme autonomije

Tijekom ožujka u medijima su se počele pojavljivati različite informacije, glasine oko budućeg Microsoftovog tableta iz serije Surface Go. Dok su neke prognozirale pojačanje u vidu veće količine radne memorije, druge su najavljivale kako znatnijih hardverskih nadogradnji neće biti. Srećom, glasine se ovoga puta nisu pokazale odveć točnima, jer je Microsoft za Surface Go 2 pripremio par znatnijih nadogradnji.

Nova generacija procesora je i bila očekivana pa nju ne treba posebno isticati, stoga ćemo navesti tek kako se novi Surface Go 2 temelji na Intelovim procesorima. Osnovni model dolazi u konfiguraciji s Pentium Gold (4425Y), a snažniji modeli s Core m3 (8100Y) procesorom osme generacije. Microsoft na svojim stranicama navodi kako se Surface Go 2 s Core m3 procesorom odlikuje 64% boljim performansama u odnosu na Surface Go iz 2018. godine. Značajniji podatak bi bio kako model s podatkovnim prostorom od 64 GB podatke i dalje sprema na sporiju eMMC memoriju, dok svi ostali s kapacitetom od 128 GB to čine na SSD. Neovisno o odabranom procesoru kupci će moći birati između modela sa 4 GB i 8 GB RAM-a.

Prva znatnija nadogradnja koju je novi Surface Go 2 dobio u odnosu na svog prethodnika iz 2018. godine jest veći zaslon, veće razlučivosti. Omjer stranica je ostao 3:2, no dijagonala zaslona se sa 10“ povećala na 10,5“, a razlučivost s 1.800 x 1.200 na 1.920 x 1.280 točaka. Unatoč većem zaslonu, dimenzije uređaja su ostale identične prethodnom modelu, što znači kako će ranije kupljene Type Covere biti moguće koristiti i na novom modelu, jer je i broj portova te njihov razmještaj također ostao isti kao i u slučaju originalnog Surface Go modela (USB Type-C, Surface Connect, 3,5-mm audio port, microSD čitač…).

Microsoft je poboljšao i specifikacije prednje kamere (bolja kvaliteta slike u lošijim svjetlosnim uvjetima) te mikrofona (Studio Mics mikrofoni povećavaju jasnoću glasa te smanjuju pozadinski šum) što će posebno odgovarati korisnicima koji će Surface Go 2 koristiti za videokonferencije te audio pozive. Zatim tu je i bolja baterija koja sada može s jednim punjenjem osigurati do 10 sati rada, što je u odnosu na originalni model sat vremena duže za rad ili zabavu, ovisno za što će se Surface Go 2 koristiti.

U ponudi se nalaze Wi-Fi i LTE Advanced modeli čije detaljne specifikacije možete proučiti ovdje. Surface Go 2 na tržište stiže 12. svibnja po početnoj cijeni od 399 USD (Pentium Gold procesor, 4 GB RAM-a i 64 GB eMMC). Surface Go 2 s Core m3 procesorom (8 GB RAM-a i 128 GB SSD) imat će cijenu od 629 USD.

Po običaju za LTE modele bit će potrebno izdvojiti više novaca – 729 USD koliko će stajati LTE inačica s Core m3 procesorom. Za poslovne korisnike u ponudi će biti i poseban model koji će uz Core m3 procesor te 8 GB RAM-a imati i 256 GB podatkovnog prostora (256 GB). Za njega će kupci morati izdvojiti 879 USD. Kao što je bilo slučaj i s originalnim Surface Go tabletom, sva dodatna oprema za Surface Go 2 se također dodatno plaća, a cijena dodataka se kreće od 35 USD do 130 USD.