Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro stižu u Hrvatsku sa 11,2-inčnim zaslonima i baterijom od 9.200 mAh

U odnosu na najjače premium tablete na tržištu, Xiaomijeva serija Pad 8 donosi nešto pristupačniju alternativu, bez puno kompromisa po pitanju performansi

Xiaomi Pad 8

SPECIFIKACIJE Ekran 11,2" IPS LCD (2.136 x 3.200 piksela, omjer 3:2, ~344 PPI), 144 Hz, HDR10, Dolby Vision, vršna svjetlina do 800 nita Čip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm, 8-jezgreni) RAM / Memorija 8 GB RAM / 256 GB interne memorije Stražnje kamere 13 MP (f/2.2, HDR) Prednja kamera 8 MP (f/2.3, HDR) Povezivost Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (dual-band), Bluetooth 5.4 (LHDC 5), USB-C 3.2 (OTG), infracrveni port Baterija 9.200 mAh / 45 W žično punjenje (PD 3.0, QC 3+) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 3.2 (s podrškom za accessory konektor) Dimenzije i masa 251,2 x 173,4 x 5,8 mm / cca 485 g Operacijski sustav Android 16 s HyperOS 3 Datum predstavljanja 28. veljače 2026 (globalno)

Xiaomi Pad 8 Pro

SPECIFIKACIJE Ekran 11,2" IPS LCD (2.136 x 3.200 piksela, omjer 3:2, ~344 PPI), 144 Hz, HDR10, Dolby Vision, vršna svjetlina do 800 nita Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, 8-jezgreni) RAM / Memorija 8 GB RAM / 256 GB interne memorije Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, PDAF, HDR) Prednja kamera 32 MP (f/2.2, HDR) Povezivost Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (dual-band), Bluetooth 5.4 (LHDC 5), USB-C 3.2 (OTG), infracrveni port Baterija 9.200 mAh / 67 W žično punjenje (PD 3.0, QC 3+) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 3.2 (s podrškom za accessory konektor) Dimenzije i masa 251,2 x 173,4 x 5,8 mm / cca 485 g Operacijski sustav Android 16 s HyperOS 3 Datum predstavljanja 28. veljače 2026 (globalno)

Xiaomi na domaće tržište dovodi seriju tableta Xiaomi Pad 8, koju čine modeli Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro. Tvrtka je ove godine usmjerila svoje tablete na produktivnost i rad u pokretu, s posebnim naglaskom na iskustvo korištenja nalik stolnom računalu, a sve zahvaljujući HyperOS-u 3 te mogućnosti korištenja dodatne opreme poput tipkovnice i olovke.

Naime, oba tableta imaju 11,2-inčni zaslon rezolucije 2.136 × 3.200 piksela u omjeru 3:2, uz visoku frekvenciju osvježavanja od 144 Hz i vršnu svjetlinu do 800 nita. Kućište je izrađeno od aluminija, što daje na premium osjećaju u ruci, a debljina iznosi svega 5,8 mm, a masa oko 485 grama.

Foto: Xiaomi

Standardni Xiaomi Pad 8 pogoni Snapdragon 8s Gen 4, Qualcommov SoC višeg srednjeg ranga, uparen s 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. S druge strane, jači model, Xiaomi Pad 8 Pro, pogoni Snapdragon 8 Elite, nešto stariji Qualcommov flagship SoC koji i danas ne zaostaje puno za „mlađom braćom“, uparen u ovom slučaju s 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu.

Iako kamere možda nisu toliko važne kod tableta, možda će nekome ipak biti bitno za znati da Xiaomi Pad 8 Pro ima stražnju kameru od 50 MP i prednju od 32 MP, dok Xiaomi Pad 8 dolazi s kombinacijom 13-megapikselnog senzora straga i 8-megapikselnog sprijeda. Oba tableta mogu snimati u 4K rezoluciji.

Foto: Xiaomi

Nadalje, oba tableta imaju i bateriju kapaciteta 9.200 mAh. Razlika je u tome što Pad 8 podržava 45-vatno punjenje, a Pad 8 Pro nešto brže, 67-vatno. Od ostalih značajki, spomenimo da tableti dolaze isključivo u Wi-Fi izvedbi, bez mobilne povezivosti, te podržavaju magnetsko pričvršćivanje stylusa. Ugrađena su i četiri zvučnika s podrškom za Dolby Atmos, a tu je i USB-C 3.2 priključak. Softversku stranu pokriva Android 16 s već spomenutim HyperOS-om 3.

Xiaomi Pad 8 (8 + 256 GB) dostupan je po cijeni od 499 eura, dok će Xiaomi Pad 8 Pro ( 8 + 256 GB) koštati 629 eura. Oba se modela mogu kupiti u zelenoj i sivoj varijanti. U razdoblju od 28. veljače do 31. ožujka kupci uz model Pad 8 Pro dobivaju tipkovnicu na poklon (vrijednost 129 eura), dok se uz Pad 8 daruje pametna olovka (vrijednost 99 eura).