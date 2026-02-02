Xiaomijev najjači tablet stiže i na globalno tržište

Ovoga proljeća bi mogli dobiti novu konkurenciju za best buy tablet. Radi se o Xiaomijevom Padu 8 Pro koji će, ako je za suditi prema Geekbenchu, stići na globalno tržište

Xiaomi je u Kini prošloga rujna predstavio Pad 8 Pro, svoj najjači tablet do sada, a iako tada nije bilo govora o tome hoće li stići i na tržišta izvan Kine, sada je to i potvrđeno zahvaljujući Geekbenchu.

Naime, globalna verzija ovog tableta uočena je u bazi Geekbencha pod brojem modela 25091RP04G. Slovo „G“ na kraju potvrđuje da je riječ o modelu namijenjenom tržištima izvan Kine.

Prema dostupnim podacima, tablet je na Geekbenchu ostvario 2.940 bodova u jednojezgrenom testu i 8.759 bodova u višejezgrenom testu. Kao i kinesku varijantu, pogoni ga Qualcommov Snapdragon 8 Elite uparen s 8 GB RAM-a, što je inače osnovna konfiguracija u Kini.

Screenshot: Geekbench

Još uvijek nije poznato hoće li globalni Xiaomi Pad 8 Pro biti u potpunosti identičan kineskoj verziji, ali ako bude, možemo očekivati da će imati 11,2-inčni IPS LCD zaslon od 144 Hz maksimalne svjetline od 800 nita, uz 512 GB memorije, stražnju kameru od 50 MP, prednju od 32 MP te bateriju kapaciteta 9.200 mAh s podrškom za 67-vatno žično punjenje. Softversku bi stranu trebao pokrivati Android 16 s HyperOS-om 3.

Iako predstavljanje još nije službeno potvrđeno, logično mjesto za globalno predstavljanje ovog tableta je isti događaj na kojem će Xiaomi predstaviti i Xiaomi 17 Ultru. To bi, prema svemu sudeći, trebalo biti u Barceloni na MWC-u početkom ožujka.