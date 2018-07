Bespilotno preko Atlantika

Najavljen je let bespilotna letjelica SkyGuardian preko atlantika, a ako prođe uspješno biti će to prvi takav pothvat za letjelicu te klase

Nakon što je NASA nedavno koristeći sličnu bespilotnu letjelicu postavila presedan te prvi puta obavila let u civilnom zračnom prostoru bez pratećeg sigurnosnog zrakoplova s posadom, iz tvrtke General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) najavljuju let preko Atlantskog oceana. Drugi takav dron korišten je za postavljanje rekorda po trajanju leta od preko 48 sati, a "osvajanje" Atlantika najavljeno je za 10. srpnja. Planirano je da tada letjelica tipa MQ-9B poleti iz testnog i trenažnog centra tvrtke GA-ASI u mjestu Grand Forks, Sjeverna Dakora, SAD te 11. srpnja sleti u RAF bazi Fairford u Engleskoj.

SkyGuardian (MQ-9B) je izvedenica vojne bespilotne letjelice Reaper istog proizvođača s time da je za razliku od potonjeg prilagođen pravilima koja vladaju u civilnim zračnim prostorima SAD i Europe. Uz udovoljavanje smjernicama FAA (Federal Aviation Administration) u SAD, MQ-9B ispunjava zahtjeve NATO standarda za letjelice (STANAG-4671) te će uskoro biti certificiran za let u civilnim zračnim prostorima diljem svijeta. Primjerak koji je pripremljen za neprekidni let preko Atlantika opremljen je Inmearsat SwiftBroadband SATCOM satelitskim komunikacijskim sustavom kako bi se tijekom leta održala neprekinuta veza s upravljačkom stanicom na tlu.

Dodajmo kako je let SkyGuardiana tempiran tako da koincidira s velikim Royal International Air Tattoo (RIAT) aeromitingom u rečenoj RAF bazi, a tema ovogodišnjeg okupljanja je proslava stote godišnjice najstarijeg ratnog zrakoplovstva na svijetu. Ako ne pamtite podatak, prvi čovjek koji je uspio u neprekidnom letu preći Atlantik bio je amerikanac Charles Lindbergh u zrakoplovu Ryan NYP nazvanom Spirit Of St. Louis i to 1927. godine.