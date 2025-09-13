BOE predstavio napredni IPS LCD zaslon za najjeftinije mobitele

BOE-ov najnoviji IPS LCD zaslon naći će se u mobitelima nižeg ranga te će ponuditi fluidni prikaz uz visoku frekvenciju osvježavanja, vršnu svjetlinu od 1.500 nita i za 20 posto manju potrošnju energije

Jedan od najvećih svjetskih proizvođača zaslona, BOE, predstavio je napredni ADS Pro (IPS LCD) zaslon namijenjen pametnim telefonima nižeg ranga. Riječ je o zaslonu dijagonale 6,74 inča i rezolucije 2.720 × 1.224, što rezultira gustoćom od oko 443 ppi i vrlo oštrim prikazom.

Zaslon podržava varijabilnu stopu osvježavanja od 120 Hz ili 144 Hz, s mogućnošću rada u unaprijed zadanim koracima (30 Hz, 60 Hz, 90 Hz te 120 ili 144 Hz). Osim fluidnijeg prikaza, posebna pažnja posvećena je i svjetlini pa tako zaslon postiže vršnih 1.500 nita.

Sve to postiže se i uz 20 posto manju potrošnju energije u odnosu na slične zaslone, što bi trebalo rezultati boljom autonomijom mobitela. Prema najavama, ovaj zaslon uskoro će se pojaviti u povoljnim mobitelima čija će cijena biti ispod 150 eura.