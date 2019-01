BOE prezentirao savitljivi zaslon za buduće "Phonbletove"

Ove godine na tržištu će se po prvi puta uz standardne naći i egzotičniji modeli mobitela, oni sa savitljivim zaslonima. Do sada su takve uređaje najavili Royole i Samsung, a čini se kako na jednom takvom uređaju rade i Oppo, ZTE, Motorola, Sony te Xiaomi.

Jednom kada ovakvi uređaji probiju led i budu prihvaćeni od strane korisnika i veći broj proizvođača će ih uvrstiti u svoju ponudu. No, da bi to uopće bilo moguće bit će im potreban jedan vrlo bitan sastojak – savitljivi zaslon. Srećom, čini se kako kineski BOE ima jedan takav u pripremi čiji je rad i mogućnosti nedavno i uživo demonstrirao na konferenciji koju su organizirali Xinua New Agency i Chengdu New Media.

Kao što je vidljivo iz priloženog videa, riječ je o tipu zaslona koji se savija po sredini. Zaslon se temelji na fleksibilnom AMOLED panelu dijagonale 7,56“ i razlučivosti 2.048 x 1.536 točaka. Debljina samog panela je 0,66 milimetara, a debljina okolnih rubova je 2 (lijevi, desni i gornji rub), odnosno 5 milimetara (donji rub).

Proizvođač je ujedno otkrio i dodatne specifikacije poput, brzine osvježavanja (1 ms), gustoće prikaza (338 PPI) te osvjetljenje (380 nita). Što se vjernosti prikaza boja tiče, zaslon pokriva 100% NTSC spektra. BOE je uređajima s ovakvim nazivima nadjenuo i novi naziv, odnosno ime - Phonblet (pogledajte fotografiju sa specifikacijama), što i nije netočno, jer će se takvi uređaji moći koristi i kao mobitel i kao tablet.

Za kraj smo namjerno ostavili jedan od najbitnijih podataka – radijus savijanja. Naime, prema onomu što je nedavno predstavio Royole očito je kako takav uređaj nije pogodan za nošenje u džepovima hlača, jakni i kaputa, jer su takvi uređaji jednostavno previše debeli kada se presaviju. Prema navodima tvrtke BOE njihova tehnologija omogućava izradu zaslona s vrlo malim radijusom savijanja – od tek 1 milimetra. Što se izdržljivosti tiče, izvor navodi kako je njihov zaslon moguće bez problema presaviti 100.000 puta.