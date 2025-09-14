DARPA-in program MASH razvija robotske kirurge za bojište

Agencija DARPA pokrenula je program u sklopu kojeg će se razvijati autonomni robotski sustave sa senzorima i umjetnom inteligencijom za lociranje i zaustavljanje unutarnjih krvarenja kod ranjenika

Sandro Vrbanus nedjelja, 14. rujna 2025. u 06:00

Baš poput TV serije M*A*S*H, u kojoj su ranjenike prije pola stoljeća na ratištu spašavali Oko sokolovo, Vrele usne i njihovi kolege, američka Agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA) službeno je pokrenula program sličnog imena – MASH (Medics Autonomously Stopping Hemorrhage). On je osmišljen također s ciljem spašavanja ranjenika, ali na značajno suvremeniji način.

Brzo zaustavljanje krvarenja

Kako kažu, nekontrolirano unutarnje krvarenje jedna je od najsmrtonosnijih pojava u borbenim uvjetima, gdje tisuće vojnika umire od nekompresibilnog krvarenja u torzu, vrste ozljede koja se ne može tretirati podvezivanjem ili vanjskim zavojem. S obzirom na to da su evakuacije često problematične i ne mogu se obaviti odmah, DARPA ističe potrebu za novim rješenjima koja premošćuju vrijeme od ozljede do napredne kirurške skrbi.

Problem koji program nastoji riješiti jest kako pronaći i zaustaviti krvarenje duboko u abdomenu bez prisutnosti kirurga, u kaotičnim uvjetima bojišta. Prema viziji agencije, rješenje leži u timovima medicinskih robota opremljenih naprednim senzorima, navigacijom vođenom umjetnom inteligencijom te kirurškim alatima sposobnim za intervenciju unutar tijela. Cilj programa MASH jest unaprijediti medicinsku tehnologiju i poboljšati stopu preživljavanja ranjenih vojnika.

Robotska stabilizacija ranjenika

Program je strukturiran kao 36-mjesečni projekt podijeljen u dvije faze, potičući multidisciplinarne timove koji okupljaju traumatološke kirurge, robotičare, programere umjetne inteligencije i biomedicinske inženjere. Od sudionika se traži da se nadograđuju na postojeće ili medicinske robotske platforme u razvoju koje već imaju osiguran regulatorni put, čime se osigurava da uređaji budu brže primijenjeni u stvarnom svijetu.

Iz DARPA-e naglašavaju kako cilj MASH-a nije zamijeniti liječnike, već produljiti vrijeme preživljavanja ozlijeđenih vojnika dok ne budu evakuirani. "MASH nastoji zaustaviti krvarenje na 48+ sati, što je ključan korak za stabilizaciju žrtava i osiguravanje znatno više vremena za evakuaciju na više razine skrbi", navode iz agencije.

Tehnološka vizija uključuje niz potencijalnih pristupa, od laparoskopskih ili endovaskularnih postupaka do hibridnih metoda koje koriste vanjske i unutarnje alate vođene umjetnom inteligencijom. Ključni elementi bit će obrada signala i autonomija, pri čemu se od robota očekuje da detektiraju i lokaliziraju krvarenja, navigiraju oko organa i izvode složene medicinske intervencije bez izravne kontrole kirurga.



