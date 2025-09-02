MORH službeno predstavio svoje nove dronove Bayraktar TB2
Novi besposadni zrakoplovni sustav Bayraktar TB2 predstavljen je 2. rujna u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu i predstavlja novi dodatak obrambenim sposobnostima Oružanih snaga RH
Nakon višenamjenskih borbenih aviona Rafale, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ojačano je novom modernom opremom, besposadnim zrakoplovnim sustavom. Sa šest novih besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2 upravljaju pripadnici 125. borbeno-izvidničke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a letjelice su službeno predstavljene javnosti na posebnom događaju u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu.
Koristi se u 37 zemalja
Sustav Bayraktar TB2 namijenjen je za izviđanje, elektroničko djelovanje, nadzor te precizno bojno djelovanje vođenim ubojnim sredstvima danju i noću, a koristi se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO-ovih članica. Cjelokupni sustav od šest letjelica službeno je uveden u operativnu upotrebu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
Osim šest besposadnih letjelica Bayraktar TB2, nabavljeni paket obuhvaća i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alate za održavanje na korisničkoj razini, pripadajuća ubojita sredstva, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.
Bayraktar TB2 osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu ima i u nadzoru granica, požara, izviđanju te prikupljanju podataka, te ga mogu koristiti i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede kao i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Tijekom predstavljanja jedan je dron poletio pred okupljenima te kasnije neko vrijeme kružio iznad Zagreba, što je vidljivo i na zapisima servisa FlightRadar24.
Ključna sposobnost
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid poručio je: "Besposadni zrakoplovni sustavi više nisu samo potpora već su danas postali ključan element koji se odnosi na borbenu moć Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatska vojska počela je s opremanjem i razvojem novih sposobnosti, kako bi mogla djelovati sa sustavima strateške razine kao što su Bayraktari i sustavima kao što su FPV dronovi."
Zapovjednik 125. borbeno-izvidničke eskadrile pukovnik Andrej Tijan izrazio je zadovoljstvo uspješnom realizacijom ovog strateški važnog projekta: "U vrlo kratkom razdoblju Hrvatska vojska i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u potpunosti su svladali zadaću i ponovno dokazali da mogu uspješno realizirati i najsloženije projekte". Objasnio je kako besposadnim zrakoplovnim sustavom upravljaju dva pilota koji trebaju posjedovati visoka znanja i vještine i posjeduju visoku razinu obučenosti.
Osvrnuo se i na uspješno provedenu obuku: “Obuka djelatnika provedena je u Turskoj od travnja do kolovoza ove godine. Svi polaznici uspješno su završili obuku s iznadprosječnim rezultatima te dobili pohvale kao vrlo uspješna i motivirana skupina. Najavio je također kako će druga grupa polaznika ići na obuku u Tursku iduće godine.