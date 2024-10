Divovska robotska ruka uhvatila prvi stupanj SpaceX-ovog Starshipa pri slijetanju

U svemirskim tehnologijama nije uobičajeno da neka revolucionarna inovacija proradi u prvom pokušaju, no upravo to se dogodilo ove nedjelje u Teksasu. U svemirskoj luci Starbase nadomak mjesta Boca Chica SpaceX je odradio peto pokusno lansiranje svojeg Starshipa.

Raketa u punoj konfiguraciji Starship Super Heavy najveći je objekt ikad lansiran u svemir, ranije je uspio i u pionirskom pokušaju "živog" odvajanja dvaju stupnjeva, potisnika i same rakete-nosača, a ovog puta veliki se potisnik uspješno vratio na lansirnu rampu. Tamo ga je dočekala i u zraku prihvatila velika robotska ruka Mechazilla, koja je tako bila u svojem zadatku uspješna već u prvom pokušaju.

Premijera Mechazille

Povijesni je to pothvat ne samo za SpaceX već i za cijelu privatnu svemirsku industriju, jer pokazuje da i rakete velike poput Starshipa mogu biti višestruko iskoristive. Upravo takve su rakete preduvjet za stvaranje nekih budućih ljudskih kolonija, prvo na Mjesecu, a potom i (kako to Elon Musk često naglašava) i na Marsu.

Ovaj je pokusni let Starshipa ujedno i najuspješniji dosad. U njemu je raketa lansirana uz pomoć svih ugrađenih motora, od kojih niti jedan pritom nije zakazao. Potom je došlo do ranije testiranog procesa odvajanja prvog i drugog stupnja, prvi se vratio na tlo i bio uhvaćen na lansirnoj rampi, dok je glavni stupanj nastavio svoj orbitalni let. Odletio je do Indijskog oceana, kao i prilikom četvrtog pokusnog leta, pa potom tamo kontrolirano ušao u atmosferu, zakočio svojim karakterističnim manevrom jedrenja na trupu, pa se meko spustio na vodenu površinu. Plan nije uključivao "spašavanje", odnosno vraćanje rakete u jednom komadu.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Testirani su pritom mnogi sustavi. Od Mechazille, 140-metarskog tornja s ogromnim robotskim rukama, preko preciznog vraćanja 71-metarskog potisnika na njih, pa do redizajniranog toplinskog štita rakete. Iz SpaceX-a su se pohvalili uspješnim okončanjem svih planiranih dijelova testa, a spektakularni prizori hvatanja prvog stupnja, povratka glavnog dijela rakete u atmosferu i burnog slavlja u sjedištu kompanije vrlo brzo su se proširili društvenim mrežama.

Sve to moglo bi možda donekle pomoći u popravljanju imidža Elona Muska, koji se u posljednje poprilično aktivno bavi politikom i nerijetko izražava svoje kontroverzne stavove, koji su često na rubu očiglednog, politički motiviranog, širenja dezinformacija. Činjenica da su javnost i ulagači bili razočarani njegovom ovotjednom prezentacijom robotaksija dovela je i do toga da Tesla odmah nakon nje izgubi oko 10% na tržišnoj vrijednosti dionica i padne za oko 60 milijardi dolara u tržišnoj kapitalizaciji. Uspjeh SpaceX-a možda će mu doći kao melem na ranu, s obzirom da je zbog pada vrijednosti dionica Tesle samo ovog tjedna izgubio oko 15 milijardi dolara svoje procijenjene imovine. Unatoč tome, zadržao je mjesto najbogatijeg milijardera svijeta.

Tu je i web igra

SpaceX je povodom prvog punog testiranja rada Starshipovog lansirnog tornja pokrenuo i malenu web igru, Starship the Game. U njoj je potrebno, u grafičkom sučelju i fizikalnom modelu koji podsjećaju na Flappy Bird, lansirati raketu i vratiti je natrag na postolje, dok vam ne nestane goriva. Adresa igre je starshipthegame.spacex.com, a sve se odvija unutar internetskog preglednika.