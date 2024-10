Kineska privatna svemirska kompanija počela prodavati ulaznice za turističke letove

Novi igrač na tržištu privatnog svemirskog turizma mogao bi kroz koju godinu postati kineski svemirski startup Deep Blue Aerospace. Ideja ove kompanije jest razviti vlastitu višestruko iskoristivu raketu i pripadajuću putničku kapsulu Rocketaholic, kojima bi se posada od najviše šest ljudi lansirala na visinu od 100-tinjak kilometara, dakle iznad Kármánove linije i praktički na "rub svemira".

12 minuta leta

Bio bi to let, dakle, međunarodno prihvaćen kao "svemirski", no letjelica ne bi ulazila u orbitu oko Zemlje. Bila bi lansirana, kapsula potom ispuštena, pa bi putnici imali nekoliko minuta doživljaja bestežinskog stanja. Nakon samo 12 minuta kapsula bi se vratila na tlo. Plan je da se ista kapsula za letove može koristiti i do 50 puta. Raketa bi također bila meko spuštena i mogla bi se, prema najavama, također koristiti više puta. Plan tako donekle nalikuje onome što danas svemirskim turistima nudi Blue Origin.

Putnička kapsula Deep Blue Aerospacea izgledom podsjeća na SpaceX-ov Dragon, visoka je oko 4 metra uz promjer od 3,5 metra i masu od oko 7,9 tona. Raketa-nosač koju razvijaju naziva se Nebula-1, pogonjena je kerozinom, a prošlog je mjeseca prvi put (neuspješno) testiran njezin rani prototip. Iz startupa kažu da će s intenzivnim testiranjima nastaviti tijekom naredne dvije godine, a prve komercijalne svemirske turističke letove najavili su već za 2027. godinu. Na prvom letu, da kopiraju poteze Virgin Galactica i Blue Origina, jedan od turista bit će i generalni direktor kompanije.

200.000 eura

Deep Blue Aerospace je prošloga tjedna održao prijenos uživo, u kojem su najavili svoje buduće pothvate te otvorili prodaju karata. Prve dvije karte za njihov svemirski turistički let planule su odmah, netko se obvezao za njih platiti milijun juana (oko 130.000 eura), a za sada je morao uplatiti tek manji polog.

Najavljeno je i da će redovne karte za letove koštati 1,5 milijuna juana (dakle oko 200.000 eura). To je otprilike na razini cijene koju naplaćuje Blue Origin, ali i značajno manje od cijene letova Virgin Galacticom (415.000 eura).