Meta i IT industrija zalažu se za ukidanje prakse prijestupnih sekundi

Povremeno usklađivanje univerzalnog koordiniranog vremena i astronomskih mjerenja rotacije Zemlje dodavanjem prijestupne sekunde obavlja se već 50 godina. IT divovi smatraju da to više nije potrebno

Kao što znamo, od 1972. globalno je prihvaćeno računanje vremena prema univerzalnom koordiniranom vremenu (Coordinated Universal Time, UTC), koje se dobiva mjerenjem brzine Zemljine rotacije oko svoje osi (astronomsko vrijeme). Paralelno s ovim mjerenjem protoka vremena postoji i međunarodno atomsko vrijeme (International Atomic Time), koje mjere iznimno precizni atomski satovi.

Međutim, kako jedan dan ne traje točno 24 sata, jer se Zemlja uvijek okreće jednakom brzinom, pojavila se potreba za usklađivanjem ova dva sustava, pa je pribjegnuto dodavanju tzv. prijestupne sekunde kada se razlika u mjerenju (primarno zbog usporavanja Zemljine rotacije) približi jednoj sekundi. To značajno komplicira ionako zamršen posao mjerenja vremena.

Sekunda gore, sekunda dolje

Prijestupna sekunda dodaje se 30. lipnju ili 31. prosincu, nakon zadnje redovne sekunde tog dana, a taj je proces od 1972. godine do sada obavljen 27 puta. Posljednja prijestupna sekunda bila je dodana 31. prosinca 2016. godine, a za sljedeću plana još nema. Naime, posljednjih godina rotacija Zemlje ubrzava, pa je moguće da bi bilo potrebno i "izgubiti" sekundu, umjesto njezinog dodavanja.

Neki znanstvenici već od ranije su pozivali da se pokrene rasprava o tome treba li nam uopće prijestupna sekunda, odnosno žele da se ta praksa ukine. Kao argumente za ukidanje navode minimalne koristi kod astronomskih promatranja, ali i značajno veće probleme kod informatičkih i telekomunikacijskih sustava koje je teže prilagoditi na preskakanje ili dodavanje sekunde pojedinim danima.

Dosadašnje prijestupne sekunde Meta

Ovome su se sada priključili i stručnjaci iz Mete, navodeći da se slažu s ostatkom tehnološke industrije, koja je za ukidanje prijestupnih sekundi. Smatraju da je dosadašnjih 27 bilo dovoljno da se pokaže da je riječ o riskantnoj praksi, tj. da su štete za IT industriju daleko veće od koristi.

Rješenje je ukinuti beskorisnu praksu

Prema Metinim inženjerima, bolja IT praksa (koju oni već koriste u svojim sustavima) je "zamućeni" prijelaz između dva računanja vremena, polaganim ubrzanjem ili usporavanjem sata, kroz razdoblje od nekoliko sati. U njihovom slučaju, to se obavlja kroz 17 sati, kako bi se sustavi polako prilagodili na novo računanje vremena te kako ne bi došlo do problema na infrastrukturi i timestampovima, koji moraju biti precizni do u milisekundu.

Postupna prilagodba jednoj sekundi kroz 17 sati Meta

Kao negativne posljedice, osim potrebe za ovakvim prilagodbama informatičkih sustava, kao negativne se posljedice prijestupnih sekundi javljaju "ispadi" servera, DNS-ova i ostalih dijelova IT infrastrukture. Naposlijetku, predložili su ukidanje prijestupne sekunde. Rijedak je to događaj, kažu, a svaki puta ima "razorne" učinke. Njihovo je rješenje jednostavno – nakon 50 godina treba s tom praksom prestati i ostati na 27 dodanih sekundi. Trebalo bi to biti sasvim dovoljno za usklađivanje računanja koordiniranog vremena za sljedeće tisućljeće, kažu iz Mete.