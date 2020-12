Problematika računanja vremena - Zakrpine zakrpe zakrpa

Jedan dobar i praktičan pristup računanju vremena, koji je započeo još s Unixom, ali se masovno koristi i u raznim drugim sustavima, jednostavan je brojač sekundi. Konkretno, brojenje sekundi koje su prošle od ponoći 1. siječnja 1970. godine u Greenwichu, bez obzira na vremenske zone, njihove promjene, i sva druga čuda. Na softverima je na temelju toga izračunati točno lokalno vrijeme, što nije trivijalno, ali osnovno računanje pukim zbrajanjem i oduzimanjem sekundi time je vrlo jednostavno – radi čega je i postalo rašireno.

Ta praktična ideja ipak ima jedan poveći nedostatak – činjenicu što većina sustava (naročito integriranih, koji imaju ograničene resurse) koristi brojač sekundi koji koristi 32-bitno vrijeme, što znači da može sezati samo do trenutka kad će svi njegovi bitovi biti “popunjeni”. To će se dogoditi u ranim satima 19. siječnja 2038. godine – satovi će “pomisliti” da su se vratili u 1901. godinu. Kad se Unix osmišljavao 1970-ih godina, problem koji će se pojaviti preko pola stoljeća u budućnosti nije djelovao relevantno, ali danas to ograničenje počinje postajati neugodno blizu.

S obzirom na to da su oko te ideje sazdani cijeli sustavi, rješenje nije samo obična zakrpa. Jedna, pomalo improvizirana ideja, jest prenamijeniti prvi bit, inače korišten za predznak, za računanje vremena. No time bi se onemogućilo računanje vremenima prije 1970., a i samo odgodilo problem za još nekih sedamdesetak godina – možda dovoljno, ali originalno se mislilo i da je do 2038. više nego dovoljno.

Drugi, čišći pristup je početi koristiti 64-bitno vrijeme, za što inicijativa i radovi već teku, ali ne mogu se primijeniti niti svugdje, niti bezbolno. No time bi se dobilo prostora za računanje vremena do 292 milijarde godina unaprijed. Ako u toj budućnosti čovječanstvo i bude imalo nekih briga, to vjerojatno neće biti računanje vremena točno u sekundu.