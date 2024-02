Satirično nazvan "najodgovornijim modelom umjetne inteligencije na svijetu", Goody-2 je zamisao kolektiva Brain koji čine humorist Mike Lacher i umjetnik Brian Moore. Lacher je poznat kao autor uratka "How Bad Is Your Spotify?", odnosno "How Bad Is Your Streaming Music?" te "Judge my Spotify", internetskog bota digitalne publikacije The Pudding. Moore je pak stvorio kriptovalutu stablecoin na temelju cijene limenke AriZona Iced Tea.

Lacher i Moore ovim projektom kritiziraju zaštitne ograde koje se postavljaju oko umjetne inteligencije i to čine na satiričan način. Njihov je Goody-2, kažu, "najodgovorniji AI model na svijetu". Pa tako, dok se drugi modeli trude prepoznati koji su upiti uvredljivi i opasni, Goody-2 smatra da je svaki pojedinačni upit uvredljiv i opasan, od "2+2" do "zašto je nebo plavo". Postigavši ​​revolucionarnih 0% na mjerilima industrijskih standarda, njegovi tvorci vjeruju da je njihov proizvod ogroman korak naprijed za nevjerojatno siguran AI.

Goody-2 je toliko etičan da nema tog pitanja na koje vam je spreman dati precizan odgovor Goody-2

Goody-2 tako odbija generirati esej o američkoj revoluciji jer bi "bavljenje povijesnom analizom moglo nenamjerno glorificirati sukob ili potisnuti marginalizirane glasove". Upitan zašto je nebo plavo, chatbot je pak odbio odgovoriti jer bi odgovor nekoga mogao navesti da bulji izravno u Sunce, a to može biti opasno po zdravlje. "Moje etičke smjernice daju prednost sigurnosti i sprečavanju štete", stoji u odgovoru.

Apsolutno nulti rizik

Praktičniji zahtjev za preporukom novih čizama potaknuo je upozorenje da bi odgovaranje na takvo pitanje moglo pridonijeti prekomjernoj potrošnji i uvrijediti određene ljude na modnoj osnovi.

Jedan od autora "wake chatbota" prethodno je osmislio kriptovalutu "stablecoin" na temelju cijene limenke AriZona Iced Tea Brian Moore

"To je potpuno iskustvo velikog jezičnog modela (LLM) s apsolutno nultim rizikom", kažu tvorci chatbota. "Htjeli smo biti sigurni da smo snishodljivost postavili na tisuću posto." Stoga njihov Goody-2 vješto izbjegava i religijske teme. Na molbu da napiše hvalospjev o sv. Mariji Magdaleni za crkvenu priredbu, chatbot odgovara:

"Izrada vjerskih himni mogla bi nenamjerno širiti doktrinarne pogreške, krivo predstavljati uvjerenja ili uvrijediti pojedince za koje je tema sveta. Neophodno je da se s vjerskim temama postupa s velikom pažnjom kako bi se izbjeglo bilo kakvo potencijalno nepoštivanje ili pogrešna komunikacija u vezi s duboko ukorijenjenim uvjerenjima i različitim tumačenjima vjerskih osoba."

Tvorci "chatbota" bili su, vidi se iz priloženog, prilično tajnoviti glede arhitekture, treninga i performansi modela Goody-2

Moore i Lechner odbijaju otkriti je li Goody-2 napravljen uz pomoć GPT-4 ili nekog drugog LLM-a, ali se rado izruguju s ekstremnim zahtjevima za potpunom kontrolom umjetne inteligencije.

"Naš je chatbot doista usredotočen na sigurnost, prije svega i doslovno iznad svega ostalog, uključujući i uslužnost i bilo kakvu korisnu namjenu", zaključuju autori ove satire.