Space Perspective najavljuje svoj prvi "svemirski" let balonom s posadom

Američki startup Space Perspective, nakon predstavljanja kapsule za "svemirska" putovanja balonom i niza testiranja samih balona proteklih mjeseci najavljuje i prvi let s posadom

Privatni američki svemirski startup, zamišljen kao pružatelj usluga svemirskog luksuznog turizma, Space Perspective, uskoro će biti spreman za prvi let svoje kapsule s putnicima. O ovoj smo kompaniji već pisali kad je bila predstavila svoju luksuznu kapsulu za letove do visine od oko 30 kilometara, kamo će je nositi posebni suborbitalni balon.

Putnička kapsula Spaceship Neptune najveća je svemirska suborbitalna letjelica ikada izrađena, a osim nje kompanija je razvila i balon SpaceBalloon, lansirni brod-platformu Marine Spaceport Voyager i posljednjih je mjeseci obavila dva pokusna leta balona i kapsule. Sve to omogućili su im investitori, koji su u njih uložili već više od 100 milijuna dolara. Sljedeći im je korak premijerni pokusni let na kojem će biti i posada, čime će i službeno zakoračiti u eru svemirskog turizma.

Poseban gost na premijeri

Dvoje suosnivača ovog startupa, Taber MacCallum i Jane Poynter, bit će na prvom povijesnom letu za svoju kompaniju, a uz njih će se na rub svemira uputiti i britanski avanturist i poduzetnik Richard Branson. On ima mnogo iskustva s balonima, njima je bio preletio Atlantski i Tihi ocean, a njegova prisutnost na ovom letu vjerojatno ima više marketinški negoli tehnički karakter. Poznat kao osoba sklona novim izazovima, ali i vrlo prepoznatljiva u javnosti, vjerojatno će pomoći u promociji startupa Space Perspective, koji tek treba izgraditi svoje ime u domeni svemirskog turizma.

"Richardovi pionirski napori u industriji balona bili su ključna inspiracija za nas kad smo osnovali Space Perspective. Sada imamo misiju pružiti svima prekrasan pogled na Zemlju naspram crnog neba i to nježno, na način koji samo baloni omogućavaju", najavila je Jane Poynter.

"Strastven sam prema avanturama i pomaganju kolegama poduzetnicima da ostvare svoje poslovne snove. Radujem se što ću skinuti prašinu sa svoje stare dozvole za letenje balonom prije nekih veličanstvenih probnih letova", dodao je Branson.

Luksuzni izleti balonom

Space Perspective svojim balonom planira nuditi turističke izlete na visinu od oko 30 kilometara, gdje će putnici kroz šest sati penjanja i spuštanja moći uživati u spektakularnim pogledima na Zemlju i svemir, sve kroz najveće prozore ikad postavljene na letjelici. Kapsula, koja prima do osam putnika, opremljena je luksuznim sadržajima poput prostora za druženje, šanka i toaleta, a može se prilagoditi za posebne događaje, poput vjenčanja ili romantičnih večera. Iako se ovaj let ne smatra pravim "svemirskim" putovanjem, putnici će u njemu moći doživjeti pogled na Zemlju iznad 99% atmosfere i iskusiti crnilo svemira, no neće imati doživljaj bestežinskog stanja kao kod letova koji se zaista mogu nazivati svemirskima.

Najavljena cijena pojedinačne karte za let je 125.000 dolara, a želi li netko rezervirati kapsulu samo za sebe, to će zadovoljstvo platiti milijun dolara. Prvi komercijalni letovi vjerojatno će biti planirani nakon pokusnog leta s Richardom Bransonom. Trenutačno se taj i još nekoliko letova s posadom najavljuju za 2025., a početak komercijalnog rada za 2026. godinu.