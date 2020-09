SpaceX-ov Starship dobiva finalni oblik i uskoro polijeće do 15 km

Javnost posljednjih mjeseci ima prilike, kao nikada do sada, uživo pratiti razvoj svemirske tehnologije. U pogonima SpaceX-a u mjestu Boca Chica u Texasu nastaje novi Starship, višestruko upotrebljivi svemirski brod koji bi trebao ljude i terete prevoziti do Mjeseca i Marsa. S vremena na vrijeme pojavi se kakav video novog prototipa, nekoliko pokusnih "skokova" već je odrađeno, a sada je Elon Musk s javnošću podijelio i najnoviji dodatak dosadašnjim "vodotornjima" i "bojlerima".

Starshipov prototip SN8 dobio je, naime, stražnja zakrilca. Ona su oblikom vrlo slična onima kakve smo vidjeli u renderima finalnog dizajna ove letjelice. Musk najavljuje kako će isti prototip već sljedećeg tjedna dobiti i vrh rakete, kao i prednja zakrilca, čime bi trebao prvi puta biti kompletiran finalni dizajn Starshipa u stvarnoj veličini. Kada isti bude dovršen, dobit će i raketni pogon u obliku motora Raptor, a nakon toga će i poletjeti.

Pokusni let SN8 bi trebao obaviti u narednim tjednima. Prema planu, trebao bi se vinuti do visine od 15 kilometara i potom se kontrolirano vratiti i sletjeti na tlo. Već za sljedeći mjesec planirano je sastavljanje prototipa SN9.

Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020

Prijenos uživo 24/7

Želite li i sami s vremena na vrijeme provjeriti kako SpaceX napreduje u slaganju ovih ogromnih raketa, možete se u svakom trenutku uključiti u prijenos uživo na YouTubeu. Na kanalu LabPadre nalaze se prijenosi uživo iz Boca Chice koji prikazuju lansirnu rampu i pogon u kojem se Starship sastavlja, iz nekoliko različitih uglova.

Prije nego Starship zaista poleti do granice svemira ili dalje proći će još mjeseci, a možda i godina. Musk je već ranije bio procijenio kako će za dovršavanje razvoja biti potrebno izraditi i testirati preko 20 prototipa. No, u posljednje vrijeme izrađuju otprilike jedan mjesečno, pa je proces razvoja prilično brz. Planirani prvi komercijalni let Starshipa u planu je već za 2023. godinu, kada bi japanski milijarder Yusaku Maezawa sa svojom ekipom trebao obletjeti Mjesec.