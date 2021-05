SpaceX planira svoj prvi orbitalni let Starshipa

Prema dokumentu koji je SpaceX podnio Federalnoj komisiji za komunikacije, Muskova tvrtka planira održati prvi probni orbitalni let Starshipa iz Teksasa do Havaja. Naime, Starship će se lansirati iz SpaceX-ovog postrojenja u Boca Chici u Teksasu te će se odvojiti u zraku nakon tri minute leta, a pet minuta kasnije će prvi dio rakete izvršiti djelomični povratak te sletjeti u Meksički zaljev tridesetak kilometara od obale.

Za to će vrijeme gornji dio rakete, odnosno Starship, nastaviti svoj put u orbitu te će obaviti skoro pa potpuni krug oko Zemlje prije nego što dođe do Havaja. Starship će sletjeti u ocean oko 100 kilometara od najsjevernijeg otoka Havaja, a navodi se da će let od lansiranja do slijetanja trajati oko 90 minuta.

Datum prvog orbitalnog testiranja Starshipa, još nije poznat, no prema izvješću The Vergea, Elon Musk i predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell, tvrde da bi se to moglo ostvariti već do kraja ove godine. Ipak, e-mail koji je poslan uz dokument navodi da bi se test mogao dogoditi bilo kada u periodu do 1. ožujka sljedeće godine.

Naime, SpaceX navodi da će ovaj orbitalni test demonstrirati manevre Starshipa koji se jednostavno ne mogu simulirati pomoću računala. Tvrtka će tijekom leta prikupiti što više podataka u svrhu boljeg razumijevanja rakete u pojedinim stadijima leta, a dobiveni će podaci pripomoći u izgradnji boljih modela za upotrebu u internim simulacijama.

Musk je još 2017. godine govorio o korištenju Starshipa za brzi prijevoz između bilo koja dva grada na Zemlji. Na službenom je YouTube računu SpaceX-a postavljen konceptni video u kojem se navodi informacija da je s ovakvim načinom prijevoza moguće doći bilo gdje na Zemlji u manje od sat vremena. No, bez obzira na tadašnje planove, Musk već duže vrijeme nije govorio o ovoj temi, pa se pretpostavlja da će ju nadolazeći orbitalni test osvježiti.